Спалили "жирні" цілі: ЗСУ накрили вогнем з HIMARS окупантів на Півдні

Українські розвідники виявили місце зосередження військ РФ, де окрім живої сили було багато техніки противника. Після чого по ворогу завдали декілька ударів.

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Ударом HIMARS українські військові знищили скупчення ворога / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

На Південному напрямку зафіксували скупчення декількох десятків бійців окупаційної армії РФ з важкою та автомобільною технікою. Унаслідок ударів HIMARS російські військові понесли значні втрати.

Ворожі цілі та особовий склад спалив екіпаж БПЛА 73-го морського центру ССО, повідомили у Telegram Сили Спеціальних Операцій ЗС України.

Вони опублікували кадри, на яких видно момент виявлення та ліквідації скупчення противника. Ефектно вибухали бліндажі, наземні укриття, техніка та жива сила країни-агресора.

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Спецпризначенці не вказали точні втрати ворога, однак там, де до ударів було чимало солдатів окупаційної армії, після ударів було видно лише кількох загарбників, що втікали в різні сторони. Ліквідувати таке скупчення ворога вдалося за допомогою HIMARS.

"По ворожій цілі оператори ССО скоригували вогонь HIMARS ракетно-артилерійського підрозділу Сил оборони", - йдеться в повідомленні.

Що таке Сили спеціальних операцій ЗСУ ССО - окремий рід сил у складі Збройних сил України. До його складу входять частини спеціального призначення та підрозділи інформаційно-психологічних спеціальних операцій, які комплектуються спеціально навченими фахівцями. Вони мають спеціальні спроможності у сферах розвідки, прямих акцій та військової підтримки для виконання складних, небезпечних, подекуди політично чутливих операцій, що проводяться командуванням ССО.

Удари українських сил по окупаційних військах РФ

Нагадаємо, нещодавно на Півдні ЗСУ нанесли удари по більш як 20 одиницях озброєння та кількох командних пунктів ворога. Окупанти також втратили цілу роту.

Раніше в РФ неподалік від кордону з Сумською областю було знищено військову колону російських окупаційних сил унаслідок ударів FPV-дронів.

ЗСУ продовжують знищувати сили окупантів і на Харківському напрямку, де напередодні на підступах до Вовчанська знищили танк Т-62.

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