"Є три хвилини після сигналу тривоги": український військовий розповів, як захищають наше небо

ПЗРК "Игла" / Міноборони України

Стрілець-зенітник Київської ракетної бригади Микола розповів, як захищають небо над Києвом.

"Захищаємо наш повітряний простір від ворога. Ми - останній рубіж протиповітряної оборони. Збиваємо, коли зенітні ракетні комплекси не бачать або не можуть уразити ціль. Обороняємо Київ!",- розповідає захисник, передає Міністерство оборони України.

Микола додає, що ПЗРК "Игла" - ефективна зброя, здатна ліквідувати ворожий літак і навіть збити ракету.

За словами зенітника, у військових тільки три хвилини після оголошення повітряної тривоги.

"Коли надходить сигнал повітряної небезпеки - у нас є три хвилини, щоб надіти екіпіровку, схопити ПЗРК і зайняти свої позиції. Потім - спостерігаємо і очікуємо свого шансу завалити ворожу ціль. Але, як правило, до нас вже нічого не долітає. Наші хлопці бригади на С-300 все збивають далеко на підльотах", – ділиться Микола.

Нагадаємо, раніше бійці з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ збили агресорський вертоліт Ка-52.

"Ця ніч була надзвичайно результативною для одного з механізованих батальйонів 93-ї бригади "Холодний Яр". У його смузі відповідальності здійснив примусову посадку з подальшою "піджаркою" російський бойовий вертоліт Ка-52. Окупанти планували вражати техніку і живу силу холодноярців, однак наші воїни внесли корективи в їхні плани і відправили ворожих пілотів на концерт Кобзона", ‒ йдеться в тексті.

Захисникам України вдалося ліквідувати двох найкращих пілотів російської армії. Підполковник Максим Потьомін і полковник Анатолій Стасюкевич загинули внаслідок удару по російських військах в районі Донецька. Обидва були льотчиками-винищувачами.

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