Є тільки один спосіб отримати гарантію, що війна не повториться – військовий ЗСУ

Поки Україна може воювати, вона має можливість ухвалювати рішення про переговори. Але якщо ми не зможемо воювати, тоді нас можуть схиляти до переговорів або тиснути на нас у цьому питанні.
В України відібрали землю, тому в нас немає варіантів домовлятися. Таку думку висловив ексрадник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів в інтерв’ю Главреду.
"Пропозиція про проведення переговорів є, але їхня реальність визначається тільки можливістю сторін воювати. В України відібрали землю, тому в нас немає варіантів домовлятися", – наголосив він.
За словами Андрусіва, є тільки один спосіб отримати гарантію, що війна не повториться.
"Я не знаю, як сьогодні можна домовитися з Путіним, щоб отримати гарантії не повторення війни. І нічого, крім членства України в НАТО, не може гарантувати нам того, що війна не повториться. Тому наша позиція однозначна – воювати стільки, скільки зможемо", – підсумував військовослужбовець ЗСУ.
Хто такий Віктор Андрусів
Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.
Переговори України і Росії – чи можливе проведення переговорів
Секретар РНБО Олексій Данілов різко відповів Китаю щодо переговорів з агресором РФ. Говорячи про скандальні пропозиції спецпредставника Пекіна Лі Хуея, він наголосив, що без України ніхто долю нашої країни вирішувати не буде.
Раніше міністр оборони країни-агресорки РФ Сергій Шойгу заявив, що РФ готова до переговорів щодо України. Про це він сказав під час телефонної розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. За словами Шойгу, основою діалогу могли б стати Стамбульські переговори.
В ISW проаналізували, чому Путін заговорив про переговори із Україною. Аналітики Інституту вивчення повідомили, що у Москві розпочався новий раунд посилення риторики щодо переговорів по Україні, який, швидше за все, є спробою змусити Захід піти на поступки щодо українського суверенітету та територіальної цілісності.
Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про переговори з Путіним. Шольц вважає, що повернення до переговорів з диктатором-президентом агресорки Росії Володимиром Путіним можливе. Втім, станеться це лише тоді, коли Кремль зрозуміє важливі речі. За словами Шольца, сенс знову розмовляти з Путіним буде, "коли настане час".
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