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Є тільки один спосіб отримати гарантію, що війна не повториться – військовий ЗСУ

Альона Вороніна
16 квітня 2024, 11:28
Пропозиція про проведення переговорів між Україною і країною-агресоркою Росією є, але їхня реальність визначається тільки можливістю сторін воювати.
Украинские военные, Виктор Андрусив
Є тільки один спосіб отримати гарантію, що війна не повториться, каже Андрусів/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, Telegram Віктор Андрусів

Поки Україна може воювати, вона має можливість ухвалювати рішення про переговори. Але якщо ми не зможемо воювати, тоді нас можуть схиляти до переговорів або тиснути на нас у цьому питанні.

В України відібрали землю, тому в нас немає варіантів домовлятися. Таку думку висловив ексрадник міністра внутрішніх справ та голови Офісу президента, військовослужбовець ЗСУ Віктор Андрусів в інтерв’ю Главреду.

"Пропозиція про проведення переговорів є, але їхня реальність визначається тільки можливістю сторін воювати. В України відібрали землю, тому в нас немає варіантів домовлятися", – наголосив він.

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За словами Андрусіва, є тільки один спосіб отримати гарантію, що війна не повториться.

"Я не знаю, як сьогодні можна домовитися з Путіним, щоб отримати гарантії не повторення війни. І нічого, крім членства України в НАТО, не може гарантувати нам того, що війна не повториться. Тому наша позиція однозначна – воювати стільки, скільки зможемо", – підсумував військовослужбовець ЗСУ.

Хто такий Віктор Андрусів

Віктор Андрусів – політичний і громадський діяч, заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації з гуманітарних питань (2015-2016), радник голови Міністерства внутрішніх справ України та керівника Офісу президента, виконавчий директор Українського інституту майбутнього (2016-2020). Нині – боєць ЗСУ, пише Вікіпедія.

Переговори України і Росії – чи можливе проведення переговорів

Секретар РНБО Олексій Данілов різко відповів Китаю щодо переговорів з агресором РФ. Говорячи про скандальні пропозиції спецпредставника Пекіна Лі Хуея, він наголосив, що без України ніхто долю нашої країни вирішувати не буде.

Раніше міністр оборони країни-агресорки РФ Сергій Шойгу заявив, що РФ готова до переговорів щодо України. Про це він сказав під час телефонної розмови з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню. За словами Шойгу, основою діалогу могли б стати Стамбульські переговори.

В ISW проаналізували, чому Путін заговорив про переговори із Україною. Аналітики Інституту вивчення повідомили, що у Москві розпочався новий раунд посилення риторики щодо переговорів по Україні, який, швидше за все, є спробою змусити Захід піти на поступки щодо українського суверенітету та територіальної цілісності.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про переговори з Путіним. Шольц вважає, що повернення до переговорів з диктатором-президентом агресорки Росії Володимиром Путіним можливе. Втім, станеться це лише тоді, коли Кремль зрозуміє важливі речі. За словами Шольца, сенс знову розмовляти з Путіним буде, "коли настане час".

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війна в Україні вторгнення Росії Віктор Андрусів
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