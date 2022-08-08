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Є серйозні влучання: ЗСУ потужно вдарили по Антонівському та Каховському мостах

8 серпня 2022, 09:28

Начальник координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що відпрацьовано вогневий контроль, який тримали кілька діб.

Пожежа на Антонівському мосту
7 серпня були чутні вибухи поблизу Антонівського мосту, спалахнула пожежа / Фото Telegram

Українські захисники вдарили по Антонівському та Каховському мостах у Херсонській області. Про це повідомила начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Відпрацьований той самий вогневий контроль, який ми тримали вже кілька діб на цьому напрямку. Є серйозні результати влучання як по Антонівському, так і по Каховському мостах", – зазначила вона.

Також на півдні українські військові знищили кілька ворожих баз з боєприпасами.

"Уточнюємо, які саме з результатів наші. Оскільки ми розуміємо, що рух опору на окупованих територіях досить потужний", - додала Гуменюк.

Тим часом росЗМІ повідомляють, що на Антонівському мосту пошкоджено дорожнє покриття.

Нагадаємо, увечері в неділю, 7 серпня, Telegram-канали писали про вибухи в Херсонській області. Їх було чутно поблизу Антонівського мосту, там же спалахнула пожежа. Жителі Херсона публікували фотографії пожежі, що спалахнула на мосту, який намагалися відремонтувати російські окупанти.

Крім того, вибухи прогриміли вчора в Новій Каховці, Скадовську, Чорнобаївці та Олешках. У Чаплинці Херсонської області Збройні сили України відпрацювали по ворожих складах.

Дивіться новини Херсона онлайн:

Як повідомляв Главред, вночі, 8 серпня, високоточними ракетами HIMARS було нанесено вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках різних районах міста Мелітополя. За попередніми підрахунками, знищено значну кількість військової техніки та понад 100 російських солдатів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

Крім того, вчора Збройні Сили України на півдні знищили російський склад боєприпасів, танк Т-62 і десятки росіян. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

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