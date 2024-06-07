Година замість тижнів: уряд дозволив бронювати військовозобов'язаних через 'Дію'

Спочатку можливість бронювання через "Дію" матимуть критично важливі підприємства та компанії, які працюють на потреби ЗСУ, пояснив Михайло Федоров.

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Кабмін підтримав бронювання військовозобов'язаних в "Дії" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, telegraf.com.ua, freepik.com

Кабінет міністрів України ухвалив постанову, яка дозволяє бронювання військовозобов'язаних через портал "Дія". Керівники підприємств зможуть здійснити бронювання за годину. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram.

"Зараз, щоб забронювати співробітника, потрібно подавати заяви в паперовому вигляді, збирати підписи та тижнями чекати на результат. "Дія" це змінить. Процес буде швидким, прозорим і без людського фактора, а результат - за годину", - зазначив він.

Федоров наголосив, що на першому етапі можливість бронювання через "Дію" матимуть критично важливі підприємства та компанії, які працюють на потреби ЗСУ. Керівники цих організацій зможуть подати списки працівників через портал "Дія" та засвідчити заяву електронним підписом.

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"Далі "Дія" автоматично перевірить по реєстрах, чи справді людина працевлаштована офіційно і чи є про неї дані в реєстрі "Оберіг". Якщо все ок, працівника заброньовано. Весь процес триватиме годину", - пояснив міністр.

За його словами, керівник отримає відповідь про бронювання працівника в особистому кабінеті на порталі "Дія", а у військовозобов'язаного оновиться інформація в застосунку "Резерв+". За потреби можна отримати також паперове підтвердження. У разі відмови, відповідь також надійде до кабінету на порталі.

Федоров зазначив, що орієнтовно послуга буде запущена на початку липня, а бета-тестування розпочнеться скоро.

Хто такий Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

Мобілізація в Україні - останні нововведення

Нагадаємо, громадяни України, які перебували за кордоном більше ніж 3 місяці, зобов'язані до 16 червня особисто стати на військовий облік в ТЦК. Постановою Кабміну №563 встановлено, що це обов'язково для чоловіків, які були зняті з військового обліку через виїзд за кордон.

Закон про мобілізацію / Інфографіка: Главред

Також Кабмін планує відтермінувати взяття на облік 17-річних українців, які перебувають за кордоном. Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що наразі Міноборони вимагає їхнього повернення для військового обліку, але уряд розуміє, що це лише збільшить навантаження на ТЦК і не допоможе мобілізації.

Як повідомляв Главред, українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, повинні мати військово-облікові документи для отримання паспорта України або закордонного паспорта. Нові правила набудуть чинності 30 червня.

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