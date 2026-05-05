Росія вдарила балістикою по Дніпру: кількість жертв швидко зростає, що відомо

Юрій Берендій
5 травня 2026, 21:24оновлено 5 травня, 22:01
Внаслідок російського удару балістикою по одному з підприємств Дніпра зафіксовано пожежу, кількість загиблих та поранених зростає, зазначили в ОВА.
Росія вдарила балістикою по Дніпрі - що відомо / Колаж: Главред, фото: ДСНС Дніпропетровщини, Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі:

  • Ввечері, 5 травня, РФ вдарила балістикою по Дніпру
  • Кількість загиблих зросла до чотирьох, ще 16 людей - поранено

Російські окупаційні війська завдали удару балістикою по Дніпру. Вже відомо про поранених та загиблих. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Зайнялася пожежа на підприємстві", - повідомив він після ворожого обстрілу.

Згодом очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що внаслідок ворожого обстрілу Дніпра постраждали троє людей.Серед поранених — 43-річна жінка та чоловіки віком 41 і 56 років. Усі вони перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Станом на 21:16 кількість загиблих і поранених суттєво збільшилася.

"Троє людей загинули внаслідок ворожого удару по Дніпру. Дев'ятеро дістали поранень. Один з постраждалих чоловіків – у вкрай важкому стані. Лікарі надають всім необхідну допомогу", - повідомив Ганжа.

Станом на 21:31 кількість поранених зросла до 16-ти. За даними ОВА, 14 поранених госпіталізували. Четверо чоловіків – у важкому стані.

До цього Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

"Швидкісна ціль на Дніпро!", - повідомляли військові.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що внаслідок удару по Дніпру було пошкоджено промислове підприємство. Він наголосив, що такі атаки спрямовані проти економіки регіону, який забезпечує фронт і відіграє важливу роль у промисловості країни.

"Кожен такий удар – зупинене виробництво, перебита логістика, втрати бюджетів громад. Бізнес відкладає рішення працювати тут. Люди думають, чи залишатися. Ресурси, які мали йти на розвиток, йдуть на відновлення. Росіяни системно б’ють по інфраструктурі, промислових зонах, енергетиці. Хочуть виснажити область, зробити її нестабільною. За усе це має бути не просто відповідальність. Має бути невідворотне покарання для кожного", - наголосив він.

Звідки і якими типами ракет РФ завддає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Реакція президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи російський удар по Дніпру ввечері 5 травня, повідомив про зростання кількості загиблих до чотирьох.

"Мої співчуття рідним та близьким", - написав він в дописі у Telegram.

Він також додав, що після російського удару по Запоріжжю в лікарні перебувають семеро поранених, а ще частина постраждалих проходить обстеження.

Загалом кількість постраждалих сягнула 37 осіб. За його словами, удар було завдано керованими авіабомбами по цивільній інфраструктурі міста.

Він також зазначив, що це був свідомий і цинічний терористичний удар без будь-якого військового сенсу, і підкреслив, що подібні обстріли українських міст і сіл тривають щодня. За його словами, лише цей удар по Запоріжжю уже забрав 12 життів.

"Важливо, щоб Росія була змушена зупинити цю свою війну. Тиша без таких та інших ударів потрібна кожного дня, а не кілька годин десь там на "святкування". Життя треба берегти, і я вдячний усім нашим партнерам, які висловилися на підтримку України й допомагають нам захищати життя", - підсумував він.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Як повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, під обстріл потрапили кілька підприємств, магазин і виробничі об’єкти. Також пошкоджено житлові будинки, СТО та автомийку.

Згодом стало відомо, що внаслідок обстрілів КАБами та дронами кількість загиблих у Запоріжжі зросла до 12 осіб.

У ніч на 5 травня російські сили також вдарили по об’єкту газовидобування в Полтавській області. Коли рятувальники ДСНС прибули гасити масштабну пожежу, було завдано повторного ракетного удару безпосередньо по них.

Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

новини Дніпра війна в Україні новини Дніпропетровська Днепропетровщина Дніпропетровська область ракетний удар
