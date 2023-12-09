'Є ще одна загроза від перемоги РФ': президент Литви описав виграшний сценарій для України

Інші держави повинні продовжувати надавати Україні військову та фінансову підтримку, щоб допомогти українцям перемогти країну-агресорку Росію.

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Президент Литви описав виграшний сценарій для України/ колаж: Главред, фото: УНІАН, 93-я ОМБр Холодний Яр

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про ще одну загрозу у разі, якщо країна-агресорка Росія виграє у війні. Російські окупанти від початку повномасштабного вторгнення в Україну викрали тисячі дітей. Якщо агресор не зазнає поразки у війні, то українські діти ризикують назавжди залишитися в РФ.

Тому міжнародне співтовариство повинне робити усе, щоб змусити Росію повернути тисячі українських дітей, і щоб ці діти знову опинилися у своїх родинах. Відповідну заяву Науседи опублікувало інформаційне агентство LRT.

Президент Литви наголосив, що міжнародне співтовариство повинно і надалі надавати Україні військову та фінансову підтримку, щоб допомогти українцям перемогти країну-агресорку Росію. Він зазначив, що лише у разі поразки Росії можна буде повернути викрадених окупантами дітей.

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Науседа висловив солідарність з Україною і наголосив, що Литва разом з іншими демократичними країнами вимагає від РФ негайно припинити скоєння злочинів та звільнити українських дітей. Також він зазначив, що не менш важливо притягнути до відповідальності окремих осіб, які допомагали здійснювати незаконну депортацію дітей.

Він додав, що Литва підтримує 10-кроковий мирний план президента України Володимира Зеленського.

"Україна протягом століть успішно чинила опір численним спробам Росії заперечувати і придушувати її історію, культуру та ідентичність. Сьогодні я впевнений: вона впорається і з цією агресією", – заявив Науседа.

Війна в Україні

Раніше глава розвідки Естонії зазначав, що РФ у найближчі тижні може почати інтенсивніші наступи. Окупанти перегруповують сили і скоро можуть почати активніше наступати на фронті, інтенсивність боїв зростає.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба зазначав, що якщо Путін переможе, це підштовхне інших диктаторів до нападу на сусідні країни. Ціна від перемог цих диктаторів буде набагато вищою від допомоги, яку США зараз надають Україні, наголосив очільник МЗС.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал Микола Маломуж сказав, коли може бути новий наступ ЗСУ. За його словами, українські військові у найближчі три-п’ять місяців можуть розгорнути театр бойових дій зі звільнення окупованої частини півдня України.

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