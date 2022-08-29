'Є великий ризик втратити Херсон': російський пропагандист у паніці через контрнаступ ЗСУ

Російський пропагандист ниє через ризик втратити Херсон / Колаж фото Людмила Денисова, Reuters

Українські військовослужбовці розпочали контрнаступ на півдні України. Через це окупанти почали серйозно панікувати. Російський пропагандист Анатолій Дремов, який воює проти України, підтвердив, що окупанти можуть скоро втратити контроль над Херсоном. Про це він заявив у своєму Telegram-каналі.

Він також рознився через те, що українські захисники луплять по окупантах з усієї зброї, з якої можуть.

"Нашою великою помилкою було припущення такої інтенсивної та глибокої мілітаризації укропів. Час грає не на нашу користь, потрібно кардинально змінювати стратегію. Є великий ризик втратити Херсон", – написав Дремов.

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Він підтвердив, що в окупантів величезні втрати. При цьому російська армія втрачає як особовий склад, так і військову техніку.

"Є багато втрат серед наших. Радий, що Шойгу вже не бере участі в управлінні військових дій. Це перший крок до змін на фронті. Чекаємо на наступні кроки", – додав Дремов.

Російський пропагандист ниє через ризик втратити Херсон / Скріншот

Звільнення Херсонської області від окупантів

Нагадаємо, українські військові прорвали першу лінію оборони під окупованим російськими загарбниками Херсоном. Українські військові повідомили, що у Херсонській області окупаційні війська відійшли від своїх позицій, десантники країни-агресорки РФ тікають з поля бою. Захисники України змусили відійти від своїх позицій 109 полк так званої "ДНР".

Інформацію про те, що була прорвана перша лінія оборони окупантів на Херсонщині, підтвердив також радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань. Він зазначив, що лише у ніч на понеділок, 29 серпня, та у першій половині цього дня ЗСУ нанесли удари по загарбниках у Херсоні, Антонівці, Олешках, Новій Каховці, Любимівці й Бериславі.

Раніше керівник об'єднаного координаційного штабу пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що наші захисники вже проводять операцію зі звільнення Херсонщини. Вона зазначила, що контрнаступ в Херсонській ЗСУ буде сучасними методами, зокрема, виснажуючи ворога.

У Новій Каховці почалась паніка серед окупантів. Через контрнаступ ЗСУ вони увімкнули в місті сирени та оголосили евакуацію з робочих місць.

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