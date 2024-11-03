Є 2 умови: Україна може переламати хід війни перед переговорами з РФ - дипломат

Переговори між Україною і Росією без перелому стратегічної ситуації у війні будуть означати фактичну капітуляцію, зазначає екс-посолол України в США.

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Дипломат назвав 2 умови початку переговорів з РФ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Коротко:

Україні не варто концентруватись на переговорах з Росією

Для перелому стратегічної ситуації потрібно два фактори

Україна і Росія знову озвучили свої позиції щодо можливих переговорів: Київ наполягає на обговоренні лише в межах власної Формули миру, тоді як Москва прагне "діалогу" з урахуванням "реалій на полі бою". В інтерв'ю Главреду колишній посол України в США (2006-2010) і у Франції (2014-2020) Олег Шамшур розповів про ймовірність проведення переговорів між Україною та Росією найближчим часом.

За його словами, Україні зараз варто сконцентруватися не на переговорах, а на зміні стратегічної ситуації, яка наразі є для неї несприятливою.

"Перелом вимагає двох речей: нового рівня допомоги з боку наших західних партнерів і переведення життя країни на військові рейки. Першу річ ми постійно і дуже довго обговорюємо. Нам потрібно, щоб необхідна зброя постачалася вчасно, а всі абсурдні заборони для ураження цілей на території Росії були скасовані", - говорить дипломат.

Шамшур зазначає, що друге завдання полягає в оновленні настроїв українського суспільства, поверненні до тієї єдності, яку було досягнуто на початку масштабної агресії Росії у 2022 році.

"Усі мають розуміти, що перемога залежить від кожного - не тільки від харизматичної частини суспільства, яка бореться на фронтах. Це внутрішній фактор, який є не менш важливим, ніж перший", - наголошує він.

Дипломат підкреслює, що ці два аспекти є основними завданнями України: внутрішня мобілізація та ефективна зовнішня підтримка мають синхронізуватися, щоб переламати стратегічну ситуацію на користь України.

"До перелому будь-який план переговорів з Росією - фактично капітуляція України", - резюмував він.

Дивіться відео, в якому Олег Шамшур зробив прогноз щодо президентства Гарріс або Трампа:

Хто такий Олег Шамшур? Олег Шамшур - український дипломат. У період з 2005 по 2010 рік був послом України в США та Антигуа і Барбуді. З 2014 по 2020 рік - посол України у Франції. У різні роки працював у Представництві уряду України при відділенні ООН у Женеві, посольстві України в країнах Бенілюксу, і був заступником міністра закордонних справ, пише Вікіпедія.

Мирні переговори з Росією - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, згідно зі звітом Інституту вивчення війни (ISW), російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у переговорах про завершення війни, оскільки його метою є повне знищення України як держави.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга, виступаючи на міністерській конференції з питань Формули миру в Монреалі, запропонував запросити представників Росії на другий Саміт миру для обговорення принципів тривалого миру в Україні.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю Financial Times зазначив, що припинення гарячої фази війни та початок мирних переговорів можливі, якщо Росія зупинить повітряні атаки на українську енергетику та судноплавство.

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