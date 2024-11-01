Переговори та припинення вогню не цікавлять: чого насправді хоче Путін

Головні тези:
- Путін не зацікавлений у переговорах
- Росія хоче виконає всі цілі своєї "СВО"
- Припинення вогню дасть Кремлю час на відновлення
Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у переговорах про припинення війни, оскільки прагне повністю знищити Українську державу. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
"Путін продовжує давати зрозуміти, що він не зацікавлений у припиненні вогню шляхом переговорів і прагне досягти своєї мети – знищити українську державність", - йдеться у повідомленні.відео дня
Так аналітики прокоментували повідомлення про те, що президент Сербії Олександр Вучичи під час розмови з Путіним підняв тему припинення вогню в Україні, на що Путін відповів, що Росія виконає всі цілі своєї "СВО" в Україні.
В ISW також нагадали, що російський диктатор під час пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном відкрито відкинув будь-яке припинення вогню шляхом переговорів.
"Припинення вогню шляхом переговорів на нинішніх лініях і за нинішніх обставин піде тільки на користь Росії і дасть Кремлю час для подальшої радикалізації і мілітаризації російського суспільства проти України, а російським військовим – час на відпочинок і відновлення, ймовірно, перед здійсненням майбутнього наступу на Україну", - заявили в ISW.
Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?
Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.
Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.
Переговори з РФ - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, майор ЗСУ, заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін заявив, що Росія не прагне мирних перемовин. Єдина причина, чому РФ могла б бути зацікавлена у переговорах, — це бажання змусити Україну капітулювати.
Зеленський сказав, що припинення країною-агресором Росією повітряних атак на українські енергетичні об'єкти та вантажні судна може відкрити шлях до переговорів про припинення війни.
Він також говорив, що переговори між Україною та Росією можуть відбутися в Індії, і прем'єр-міністр Нарендра Моді міг би виступити в ролі посередника. Однак, такі переговори повинні проходити "в нашому форматі", оскільки війна відбувається на українській землі.
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