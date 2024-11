Переговори та припинення вогню не цікавлять: чого насправді хоче Путін

Головні тези:

Російський диктатор Володимир Путін не зацікавлений у переговорах про припинення війни, оскільки прагне повністю знищити Українську державу. Про це повідомляється у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Так аналітики прокоментували повідомлення про те, що президент Сербії Олександр Вучичи під час розмови з Путіним підняв тему припинення вогню в Україні, на що Путін відповів, що Росія виконає всі цілі своєї "СВО" в Україні.

В ISW також нагадали, що російський диктатор під час пресконференції з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном відкрито відкинув будь-яке припинення вогню шляхом переговорів.

"Припинення вогню шляхом переговорів на нинішніх лініях і за нинішніх обставин піде тільки на користь Росії і дасть Кремлю час для подальшої радикалізації і мілітаризації російського суспільства проти України, а російським військовим – час на відпочинок і відновлення, ймовірно, перед здійсненням майбутнього наступу на Україну", - заявили в ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.