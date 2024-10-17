Є 2 найімовірніші сценарії завершення війни в Україні: генерал розкрив деталі

РФ хоче вести тривалу війну на виснаження, а в лютому-березні 2025 року заморозити її на умовах Москви.

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Є 2 найімовірніші сценарії завершення війни в Україні/ колаж: Главред, фото: Главред, 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Найбільш ймовірними є два сценарії завершення війни в Україні. Перший із них передбачає затяжну війну і заморозку – саме до такого варіанту намагається прийти російський диктатор Володимир Путін. Другий сценарій – це перемога України на фронті.

Таку думку висловив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії України Микола Маломуж під час чату на Главреді. Він зазначив, що Путін розраховує на перший сценарій – глава Кремля хоче вести війну на виснаження, а в лютому-березні 2025 року заморозити її на умовах Москви.

Перший сценарій – заморозка війни

"Перший сценарій, який підтримує Путін, – це затяжна війна і заморозка. Це передбачає розширення зони наступальних операцій і тиск на Захід, передусім на США після виборів президента. У Москві вважають, що переможе Трамп, хоча це ще далеко не факт. Далі РФ планує об’єднати США за президента Трампа, частину європейських країн, Китай, Індію, Бразилію, Туреччину. Зараз із цими країнами росіяни ведуть активну роботу з тим, щоб заморозити конфлікт на умовах Росії", – зазначив Маломуж.

За його словами, після заморозки війни РФ хоче створити санітарну зону, обмежити суверенітет України та змусити її відмовитися від вступу в НАТО.

"Тож перший сценарій – тривала війна на виснаження, а в лютому-березні 2025 року – заморозка на умовах Москви: створення санітарної зони, міжнародних сил, які будуть контролюватися Росією (так було в Абхазії та Молдові), обмеження нашого суверенітету, відмова від вступу до НАТО", – сказав він.

Маломуж зазначив, що хоча дехто розглядає ймовірність вступу України до НАТО по частинах, але, за його словами, цього не буде. Члени Альянсу не приймуть частину України, вже є противники цієї ідеї.

"А головне буде проти Росія, яка розпочинала війну, щоб не допустити вступу України до НАТО, відтак, вона не допустить, щоб вступ відбувся по частинах. Цього точно не буде. Російське керівництво, зокрема, Путін і Медвєдєв, розглядають НАТО як фішку потужного протистояння і війни. Вони ніколи не підуть на жодні поступки щодо вступу України", – вважає генерал армії України.

Другий сценарій – перемога України на фронті

Маломуж вважає, що найбільш реальний сценарій – це перемога України на фронті. Після цього ми зможемо об’єднати світ і висунути Росії умови вийти з території нашої держави під потужним впливом наших перемог і відновлення суверенітету, що відбудеться під тиском країн Заходу, Китаю, Індії та Бразилії. Всі тоді переорієнтуються, тому що ініціатива буде на нашому боці, і Україна зможе диктувати умови. Але до цього доведеться подолати складний шлях.

"Це вже другий сценарій, який передбачає, що ми готуємо стратегічні операції, не тільки Курську, а ще декілька на території Росії і декілька на нашій територій, що зараз окупована. Частина цих операцій будуть відволікаючими, а частина – спрямовані на стратегічне звільнення територій", – зазначив генерал армії України.

Але, за його словами, для цього потрібна зміна мислення військового і політичного керівництва, зміна стратегії ведення бойових дій, коли події розгортатимуться неочікувано для ворога, не так, як він нав’язував.

"Підготовка до цього сценарію має відбуватися у військовому, кадровому форматах. Але найголовніше – забезпечення можливостями нашого і західного ВПК і тим, що ми купуємо на зовнішніх ринках. Цей симбіоз дає перспективу за півроку підготувати такі дії, а далі на початку наступного року почати реалізовувати нову стратегію ведення війни", – сказав Маломуж.

Дивіться відео чату з генералом армії України Миколою Маломужем:

Хто такий Микола Маломуж Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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