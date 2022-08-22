Якщо ЗСУ вийдуть на кордони 24 лютого, Путіна в РФ усунуть від влади – експерт

Наступник Путіна шукатиме компроміси, після чого можуть розпочатися перемовини щодо Криму та Донбасу - експерт / Колаж УНІАН, посольство США в Україні

Вхід України на позиції 24 лютого 2022 року є найбільш прийнятним для Заходу сценарієм. Ймовірно, такий варіант розвитку подій обговорювався і був узгоджений з Києвом. Якщо так станеться, буде капітуляція Володимира Путіна з подальшим його усуненням від влади. Новий президент Росії, ймовірно, шукатиме можливість побудови компромісів, і тоді з'явиться ймовірність перемовин щодо Криму і Донбасу. Однак захоплений півострів, разом з Донецькою і Луганською областями, можна буде повернути і військовим шляхом, у разі військової поразки Москви. Про це заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що найоптимальнішим для Заходу завершенням війни може стати повернення Україною своїх територій на момент повномасштабного нападу Росії.

"Версія виходу України на позиції 24 лютого 2022 року – це найбільш прийнятний для Заходу сценарій. Про це, нагадаю, після засідання в рамках Рамштайна-3 говорив Борис Джонсон, на той момент прем'єр-міністр Великобританії. І те, що він про це говорив і вважав вирішення питання можливим до кінця року, вказує на те, що подібний варіант обговорювався і був узгоджений", - зазначив Бадрак.

За його словами, подальше звільнення інших захоплених українських земель – Криму та Донбасу – залежатиме від ситуації на фронті. Можливо, запрацюють політичні механізми вирішення питання.

"Що стосується Криму і окупованих раніше територій Донбасу, тут вже як карта ляже, я вже про це сказав. Якщо буде деградація і капітуляція російської армії, тоді це можливо. Якщо це буде просто рух, крок за кроком, то, думаю, українське військово-політичне керівництво на такий варіант не піде. У такому випадку далі будуть включатися якісь політичні механізми і рішення", - сказав Бадрак.

Як вважає експерт, вихід на кордони 24 лютого стане для України хорошим результатом. Після цього Путін фактично програє і може бути відсторонений від влади у Росії.

"За великим рахунком, це теж хороший і серйозний результат. Тому що вихід на кордони 24 лютого – це фактично капітуляція Путіна. Там, всередині Росії. При подібному розвитку подій Путіна або швидко знищать, або усунуть від влади", - припускає Бадрак.

Також він вважає, що вже новий керівник російської держави шукатиме компромісні варіанти. І тоді можуть бути перемовини, у тому числі, і щодо Криму з Донбасом.

"Що стосується наступника, цікаво подивитися, хто ним стане і яку політику він буде проводити. Я не думаю, що наступником міг би стати, умовно кажучи, 72-річний Микола Патрушев (Секретар Ради Безпеки РФ, – ред.). Навіть російські "яструби" будуть думати про те, як вивести Росію з повної деградації. Можливо, з цією метою вони знайдуть якийсь більш прийнятний варіант. І тоді будуть можливі, в тому числі, переговори по Криму і Донбасу", - допускає експерт.

Крім того, він додав, що сценарій виходу України на кордони 24 лютого, цілком ймовірно, узгоджений і з Києвом. Такий прийнятний варіант міг би стати початком нових процесів.

Дивіться інтерв'ю військового експерта Валентина Бадрака Главреду

"Це найбільш реалістичний варіант. Якщо Борис Джонсон сказав це невипадково, що такий варіант і справді існує, то, думаю, такий сценарій на переговорах між українськими та західними лідерами обмовлявся як найбільш прийнятний варіант. На мій погляд, це було б вже новою точкою відліку", - підкреслив Валентин Бадрак.

Раніше військовий експерт Бадрак заявив, що якщо силам оборони України вдасться звільнити Херсон, Київ завдасть дуже серйозного психологічного удару по Росії. Успіх операції з деокупації міста багато в чому вирішив би результат цієї війни.

Також Бадрак вважає, що НАТО навряд чи піде на пряму війну з Росією і вступить в конфлікт на боці України. За його словами, подібний сценарій може статися тільки у тому випадку, якщо Путін продавить Лукашенка напасти на країну Альянсу, щоб перетворити війну в міжнародну військову конфронтацію.

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