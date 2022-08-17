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НАТО може вступити у війну з РФ, якщо Путін змусить Лукашенка напасти на країну Альянсу – експерт

17 серпня 2022, 19:17

Для Путіна важливо, щоб Білорусь повноцінно вступила у війну Росії з Україною, перетворивши її на міжнародний конфлікт, вважає Валентин Бадрак.

Путін Лукашенко НАТО
Путін зацікавлений в агресії Білорусі проти Польщі чи Литви - експерт / Колаж Reuters

Північноатлантичний альянс навряд чи безпосередньо вступить у війну Росії з Україною. Блок безпеки Заходу всіляко відсторонюється від такого кроку. Сценарій можливий тільки у тому випадку, якщо глава Кремля Володимир Путін змусить самопроголошеного лідера Білорусі напасти на одну з країн НАТО. Путіну важливо перевести війну в міжнародній конфлікт, щоб сісти за стіл із Заходом і вийти з неї на певних умовах. Про це заявив директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, військовий експерт Валентин Бадрак.

У інтерв'ю Главреду він розповів про те, що пряма участь НАТО у війні Москви проти Києва розглядається у якості малоймовірного сценарію. Однак такий варіант подій може статися, якщо Путін все ж таки дотисне Лукашенка, і той безпосередньо вступить у війну.

"Думаю, що ні. НАТО всіляко відсторонюється від такої війни. Таке може статися тільки в одному випадку. Є один зі сценаріїв, який мені представлявся реалістичним, як останній аргумент Путіна - коли він таки змусить Лукашенка підключитися до війни. Невипадково раніше зазначалося, що 13 тисяч білорусів готові вступити у війну. Але для Путіна важливо не це - йому важливо, щоб Білорусь як держава вступила у війну, щоб перевести все це в міжнародний військовий конфлікт", - зазначив Бадрак.

За його словами, Путін зацікавлений в агресії Білорусі проти, наприклад, Польщі чи Литви. Щоб війна перетворилася на міжнародний конфлікт. І тоді глава Кремля хотів би сісти за стіл перемовин з НАТО і говорити про вихід з війни на певних для себе умовах, щоб до нього не прикріпили статус міжнародного злочинця.

"Особливий інтерес Путіна полягає в тому, щоб Білорусь проявила агресію щодо якоїсь держави НАТО, наприклад, Литви чи Польщі. Тоді Путін запропонував би НАТО сісти за стіл перемовин. Його розрахунок полягав би в тому, щоб на певних умовах взагалі вийти з війни і її припинити. Тоді він був би легітимізований і до нього не було би прикріплено статус міжнародного злочинця", - підкреслив Валентин Бадрак.

Раніше військовий експерт Бадрак сказав, що Кримський міст не повинен бути першочерговою та обов'язковою військовою метою для ЗСУ. На його думку, наразі більш важливими цілями для українських військ є аеродроми, бойові літаки, скупчення техніки, бази та арсенали ворога.

Нагадаємо, колишній глава МЗС Володимир Огризко заявив, що Україні, в першу чергу, потрібно прагнути до інтеграції в НАТО. На думку дипломата, тільки так держава зможе отримати гарантії безпеки і озброєння для відбиття ворожої атаки.

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