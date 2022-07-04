Якщо війна затягнеться, то будуть і танки, і літаки від Заходу - Кулеба/ flickr.com / Timothy Allen / УНІАН

У ході українсько-російської війни і, відповідно, потреб ЗСУ у більш потужному озброєнні західні партнери змінять риторику та передадуть офіційному Києву партії танків та літаків зразків НАТО.Таку заяву керівник української дипломатії Дмитро Кулеба зробив в інтерв'ю порталу "Лівий берег".

Кулеба каже - позиція країн НАТО щодо того, що ЗСУ не отримають від Заходу ні танків, ні літаків, цілком може змінитися на прямо протилежну.

"Точно так само нам говорили, що гаубиць не буде, так само як нам говорили, що РСЗВ не буде, ППО не буде. А потім і гаубиці з'явилися, і РСЗВ з'явилися, і потім ще ППО з'явилася. Тепер у нас залишилися танки нерадянського типу і літаки в списку. Я абсолютно переконаний: якщо війна триватиме і потребуватиме нового рівня забезпечення, то і ці питання ми вирішимо", — підсумував дипломат.

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Нагадаємо, раніше Дмитро Кулеба говорив, що російське керівництво незадоволене наданням Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі, а слабка офіційна реакція Кремля на відповідне рішення членів Брюсселя є награною.

"Їх слабкість в реакції (на надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС – Главред) є, безумовно, награною. Насправді, Москву бісить той факт, що Україна буде членом Європейського Союзу", - сказав він.

До того Кулеба говорив, що Україна не піде на поступки Росії у війні, навіть якщо західні держави не надаватимуть необхідну для захисту зброю.

"Якщо ми не отримаємо зброї, добре, тоді ми будемо воювати лопатами, але ми будемо захищатися, тому що ця війна – війна за наше існування", – підкреслив міністр.

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