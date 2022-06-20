"Не дадуть зброї – воюватимемо лопатами": Кулеба заявив, що Україна не піде на поступки РФ

Якщо хтось на Заході думає, що без надання зброї Україна перестане чинити опір, то вони помиляються, наголосив голова МЗС.
Україна не піде на поступки Росії у війні, навіть якщо західні держави не надаватимуть необхідну для захисту зброю.
Якщо припиниться постачання озброєння, українці воюватимуть хоч лопатами, проте не здадуться. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у коментарі Tagesschau.
Кулеба наголосив, що це війна за виживання.
За його словами, західні держави не повинні вірити у те, що без постачання зброї офіційний Київ піде на якісь поступки РФ. Він закликав інші держави надавати озброєння швидше, адже чим раніше воно прибуде в Україну, тим більшою допомогою це буде нашій державі для захисту від країни-агресорки.
"Якщо ми не отримаємо зброї, добре, тоді ми воюватимемо лопатами, але ми захищатимемося, тому що ця війна – війна за наше існування", – наголосив міністр.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ завдали ракетного удару по "вишках Бойка" – двох бурових вежах, якими після незаконного захоплення їх у 2014 році Росія користувалася донині.
Нагадаємо, українські військові відкинули російських окупантів з першої лінії оборони у Херсонській області. Після цього росіяни почали закріплюватися і зміцнювати позиції на другій і третій лініях оборони.
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