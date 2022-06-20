"Не дадуть зброї – воюватимемо лопатами": Кулеба заявив, що Україна не піде на поступки РФ

Кулеба заявив, що Україна не піде на поступки РФ/ Reuters, Генштаб ЗСУ

Україна не піде на поступки Росії у війні, навіть якщо західні держави не надаватимуть необхідну для захисту зброю.

Якщо припиниться постачання озброєння, українці воюватимуть хоч лопатами, проте не здадуться. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у коментарі Tagesschau.

Кулеба наголосив, що це війна за виживання.

За його словами, західні держави не повинні вірити у те, що без постачання зброї офіційний Київ піде на якісь поступки РФ. Він закликав інші держави надавати озброєння швидше, адже чим раніше воно прибуде в Україну, тим більшою допомогою це буде нашій державі для захисту від країни-агресорки.

"Якщо ми не отримаємо зброї, добре, тоді ми воюватимемо лопатами, але ми захищатимемося, тому що ця війна – війна за наше існування", – наголосив міністр.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ завдали ракетного удару по "вишках Бойка" – двох бурових вежах, якими після незаконного захоплення їх у 2014 році Росія користувалася донині.

Нагадаємо, українські військові відкинули російських окупантів з першої лінії оборони у Херсонській області. Після цього росіяни почали закріплюватися і зміцнювати позиції на другій і третій лініях оборони.

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