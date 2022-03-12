"Повертайтеся до роботи, інакше настане кінець економіці": Арестович звернувся до українців

Олексій Арестович / УНІАН

Жителям центральних і західних українських регіонів ‒ тобто тих місць, де немає бойових дій через російську агресію - потрібно повертатися до максимально можливої в нинішніх умовах нормального життя і працювати ‒ щоб у країни був міцний тил. З таким зверненням до українців виступив радник керівника офісу президента Олексій Арестович.

"Якщо ми будемо так продовжувати, то настане час. Причому настане дуже конкретний, як з малою, так і з великою економікою", – сказав Арестович.

Радник керівника ВП підкреслив, що тим областям і районам, куди не дійшли бойові дії, практично нічого не загрожує.

"Звичайно, бувають удари по аеродромах- Луцьк, Івано-Франківськ. Але це ж аеродром. Це не маленькі Кіоски, магазини і все інше. Кажуть ," немає робочих місць". А мені пишуть, що є; навпаки, шукають людей, які хотіли б попрацювати. Треба виходити на роботу. Зрозумійте, ми практично скрізь зупинили ворога: вони нікуди не наступають. Саме час почати повертатися до нормального життя (наскільки це можливо)", – зазначив Арестович.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що найближчим часом російські окупанти спробують перекинути свої резерви на ті напрямки, де у них є окремі успіхи. Зокрема, це район проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, під Маріуполь, в Харківську та Київську області.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

"Буде ще одна спроба наступати, зараз вони в паузі, під Києвом практично розгромлені, намагаються тикатися невеликими підрозділами, але ми їх знищуємо. Вони спробують кинути резерви на ті напрямки, на яких у них намітився успіх. Це, безумовно, зона ООС, під Маріуполь, Харківська область, може Київська область", - сказав він.