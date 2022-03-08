Полонені окупанти працюватимуть на економіку України

Полонені російські військові

Російські окупанти, які потрапили в полон працюватимуть на відновлення української економіки.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін під час телемарафону.

За словами Єніна, Україна буде використовувати щодо російських полонених всі можливості, які надають Женевські конвенції.

"Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам в цьому плані Женевські конвенції. Тобто використання праці і т. д. всі ці люди будуть працювати на відновлення економіки України", - зазначив Єнін.

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Нагадаємо, у Службі безпеки України повідомили, що виходячи з зі свідчень російського військового, який потрапив під обстріл від своїх же товаришів, армія РФ має пряму вказівку розстрілювати українське цивільне населення.

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