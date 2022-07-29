"Треба обрати момент": Горбач розповів, коли Україна може вдарити по Кримському мосту

Кримський міст не є головною транспортною артерією РФ до Криму - Владимир Горбач / Reuters, facebook.com

Україна поки що не володіє зброєю, яка б могла гарантувати знищення Кримського мосту. Про це в інтерв'ю Главреду заявив політичний аналітик інституту Євроатлантичного Співробітництва Володимир Горбач.

За його словами, бити по Кримському мосту Україна ще не має змоги, адже лінія фронту, звідки можна було б наносити удари, ще знаходиться надто далеко. Однак удар по мосту, вважає Горбач, був би доречним.

"Це мало би величезне морально-психологічне значення для нашого наступу і це би дуже серйозно обламало мотивацію і готовність російських військових продовжувати якісь операції та й взагалі чинити опір українському контрнаступу. Адже тоді вони б зрозуміли, що в них горять тили", - розповів Горбач.

З точки зору військової логістики, зазначає експерт, звичайно, саме через Керченський міст війська перекидаються з Краснодарського краю в окупований Крим і потім далі, через Чонгар та перешийки, російська техніка заходить на територію Херсонської та Запорізької областей.

Однак навіть якщо міст буде пошкоджено ЗСУ, російського контингенту для опору на півострові Крим усе одно ще буде достатньо.

"Справа в тому, що на території Криму Росія за ці 8 років вже накопичила дуже великі ресурси як живої сили, так і техніки збройних сил. І вони не обов’язково потребують перекидання сил з материкової частини Росії через Керченський міст. Тому тут потрібно зважувати наші можливості і суто воєнну безпекову чи тактичну необхідність — рано чи пізно це потрібно буде зробити. Тільки потрібно знайти правильний момент, який дозволив би кількома ударами перевернути ситуацію на свою користь", - сказав Горбач.

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