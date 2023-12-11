Четверта за рахунком: ще одна країна ЄС посилює правила для біженців

Слідом за Польщею, Чехією та Ірландією відмінити пільгаиприйняли рішення в Норвегії. Про це повідомили в редакції 24 каналу.
Не так давно в країні анонсували зменшення пільг, проте зараз стали відомі деталі.
Що зміниться в Норвегії для українських біженців
Умови перебування в країні будуть змінюватися у зв'язку зі змінами для українців в сусідній країні. Перш за все зміниться правило надання житла. Відтепер в Норвегії перестануть розселяти людей, оселитися можна буде тільки після звернення в Націоналний центр прийому в Роде.
Однак міністр юстиції Норвегії Емілі Енгер Мель повідомила, що Умови залишатимуться щедрими, при цьому пошук кращих умов стане відповідальністю самих біженців.
У нас і надалі будуть щедрі умови, але ми відмовимося від використання найдорожчих і найкращих готелів,- заявила міністр.
Пристрій на роботу
У Норвегії дуже низький рівень працевлаштування біженців. У період з жовтня по серпень там працевлаштувалися на 19,3% менше людей, тобто рівень знизився до 18,1%. У той час як в тій же Данії офіційно працюють 56% українців зі спеціальним статусом.
Уряд Норвегії збирається допомагати українцям знайти роботу, щоб вони могли самі забезпечувати себе і свої сім'ї. Також, щоб удосконалити програму інтеграції, біженцям пропонують об'єднати роботу з навчанням, зробити це незабаром можна буде навіть онлайн.
Біженці в Європі
Нагадаємо, у чотирьох європейських країнах у 2024 році почнуть скорочувати і припиняти допомогу українцям, які стали біженцями через вторгнення Росії в Україну.
Також, Норвегія змінить соціальні умови і правила для українців, які тікають від війни і оформляють статус тимчасового захисту. Все це робиться для того, щоб країна не стала більш привабливою для переїзду з тієї ж Польщі.
Тим часом у Чехії тимчасовий захист українців буде продовжено до кінця березня 2025 року. Однак не все так гладко. Про нововведення у сфері пільг повідомили у чеському парламенті.
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