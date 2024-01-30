Гроші для українських біженців з ЄС можуть піти до Києва: в Раді відреагували

В Раді відреагували на заяву Володимира Зеленського щодо організації виплат соціальної допомоги українським біженцям в країнах ЄС через Україну.

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В Раді прокоментували ініціативу Зеленського змінити виплати біженцям / Колаж Главред, фото: УНІАН

Уряди європейських країн, які надають допомогу біженцям з України, фокусуються на наданні адресної допомоги українським громадянам на своїй території, а не через уряд в Києві. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив депутат Верховної Ради, перший заступник голови Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк.

"Ми маємо розуміти, що мало держав знайдеться, які допомагатимуть біженцям через уряд України. Наші партнери допомагають нам шляхом і фінансової безповоротної, і мінімальної кредитної ставки. Через те мені видається, що українська влада мала б більше дбати про те, як створити умови тут, на нашій території, щоб громадяни поверталися", – заявив Михайло Цимбалюк.

Він зазначив, що з часом ймовірність того, що українські біженці в інших країнах повернуться додому зменшується, тому важливо, щоб держава забезпечила для них гідні умови повернення.

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"Ніхто відповідальності з влади не знімає: завдання української влади – створити умови, щоб українець знав, коли повернутися, куди повернутися, і був переконаний, що його тут чекають не тільки морально, а ще і матеріально", – сказав Цимбалюк.

Що цьому передувало

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу ARD висловив бажання, щоб гроші, які надаються різними країнами як соціальна допомога українським біженцям, були передані Україні для самостійного розподілу серед цих людей. На думку президента, такий підхід міг би додатково підтримати українську економіку.

Допомога українським біженцям

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, українські біженці у Чехії, Фінляндії та Норвегії можуть отримати до 5300 євро за дострокове повернення додому.

12 грудня в Ірландії було затверджено зменшення у п'ять разів щотижневої допомоги, яку надають українським біженцям.

Крісм того, у 2024 році у чотирьох європейських країнах почнуть зменшувати і припиняти надання допомоги українцям, які стали біженцями через вторгнення Росії в Україну.

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