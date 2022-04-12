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Арестович пояснив, чому швидка смерть Путіна не вигідна Україні

12 квітня 2022, 09:03

Життя Путіна для нас набагато вигідніший варіант, ніж перемога будь-яких інших сил, вважає радник глави ОПУ Олексій Арестович.

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Арестович пояснив, чому смерть Путіна не вигідна Україні / соцмережі

Передчасна смерть президента РФ Володимира Путіна невигідна Україні. Було б краще, якщо російський диктатор прожив хоча б рік.

Таку думку в інтерв'ю YouTube-каналу "Центр" висловив радник глави ОПУ Олексій Арестович.

"Для нас найкращий варіант - якби Путін пожив ще деякий час. І Росію просто доламали санкціями. Найгіршим варіантом для України - випуск опозиціонера Олексія Навального з в'язниці або розквіт іншого опозиційного лідера. Це також буде можливо після смерті або відходу від влади Путіна", - зазначив Арестович.

За його словами, тоді в Росії можливий справжній парламентаризм - буде кілька політичних партій.

читайте також"Застрелитися або померти від кулі - занадто легка смерть": Данилко запропонував покарання для Путіна"Вони дійсно домовляться з Заходом. Захід жадає домовитися. З них знімуть санкції, в тому числі - високотехнологічні. Вони почнуть наздоганяти світове виробництво. Коли українці радісно бажають смерті Путіну, це, звичайно, все дуже мило, але тільки життя Путіна для нас набагато більш вигідний варіант, ніж перемога будь - яких інших сил", - пояснив Арестович.

Раніше історик Олександр Алфьоров озвучив думку, що російський диктатор Володимир Путін навряд чи помре своєю смертю. Однак поки важко сказати, чи буде нагадувати сценарій його смерті історію зі смертю Ніколає Чаушеску або Адольфа Гітлера.

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війна в Україні Володимир Путін Олексій Арестович
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