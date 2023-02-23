"Якщо вони роззброюють росіян - все": Жданов розповів, коли ЗСУ демілітаризують Придністров'я

Військовий експерт Олег Жданов не виключив, що Молдова може звернутися до України за допомогою.

Олег Жданов, Придністров'я / УНІАН, скріншот YouTube

Українська армія може допомогти армії Молдови в роззброєнні угруповання російських військ в Придністров'ї.

Військовий експерт Олег Жданов у коментарі Обозревателю зазначив, що такий варіант подій можливий після прохання Молдови.

За словами експерта, прем'єр-міністр Молдови намагається розгойдати ситуацію навколо Придністров'я, щоб отримати міжнародну підтримку і схвалення для силового вирішення питання щодо демілітаризації цієї території.

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"Якщо вони роззброюють росіян – все. Далі можна починати політичний процес повернення цих територій під контроль уряду Молдови", – пояснив Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський і український військовий, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, в якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 700 тисяч передплатників і 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Також він зазначив, що в цьому Молдові може допомогти Україна.

"Я навіть візьмуся припустити, що силову підтримку у вирішенні питання демілітаризації Придністров'я може надати Україна. На прохання Молдови", - підсумував Жданов.

Зеленський запропонував Молдові захист

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може прийти на допомогу Молдові у разі збройної агресії Москви проти Кишинева. Зеленський підкреслив, що Україна прийде на допомогу в разі нової війни Кремля. Таким чином глава держави прокоментував інформацію про можливі провокації РФ проти Молдови.

Раніше прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив про необхідність демілітаризації Придністров'я шляхом виведення російських військ. Він закликав не ігнорувати існування реальної небезпеки ескалації військових або гібридних операцій.

До слова, раніше міністр закордонних справ країни-окупанта Російської Федерації Сергій Лавров сказав, що, мовляв, "наступною Україною" може стати Молдова. Він вибухнув пропагандистською риторикою і звинуватив Кишинів у намірі вступити до НАТО і навіть, мовляв, "об'єднатися" з Румунією.

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