У захопленому Придністров'ї оголосили про плани щодо "приєднання" до Росії

У "ПМР" зізналися, що вже 16 років прагнуть "приєднатися" до РФ / Колаж УНІАН

Ставленики Москви у захопленому російськими військами Придністров'ї заговорили про свою готовність, мовляв, увійти до складу Російської Федерації. Мовляв, такі плани відображені в результатах так званого "референдуму" від 17 вересня 2006 року.

Як повідомляє РИА Новости, нібито "міністр закордонних справ" невизнаної "Придністровської Молдавської республіки" Віталій Ігнатьєв заявив, що окупований анклав, мовляв, вже близько 16 років прагне до інтеграції у Росію. На такі плани, мовляв, вказують результати нібито "референдуму", проведеного восени 2006 року.

читайте такожМедведєв в істериці від позиції Молдови щодо РФ: погрожує енергоблокадою та нападом з Придністров'я"Вектор Придністров'я протягом усіх років існування республіки залишається незмінним, що відображено в підсумках референдуму 17 вересня 2006 року, де чітко позначено: незалежність з подальшим вільним приєднанням до РФ" – підкреслив Ігнатьєв.

Довідка

Придністров'я

Придністров'я - захоплена ще з 1990-х років територія Молдови, яку контролюють російські війська. Парламентська асамблея Ради Європи визнала Придністров'я зоною окупації РФ. Так звану "незалежність" Придністров'я не визнано Україною і переважною більшістю світових держав.

Загроза нападу РФ на Україну з Придністров'я

Заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін заявляв, що Росія може використовувати контрольовану територію Придністров'я для ще однієї атаки на Україну. Українська розвідка стежить за розвитком ситуації.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що армія України готова до нападу з боку Білорусі та окупованого Придністров'я. На її думку, продовження битви ЗСУ з військами РФ доводить здатність українських військ відбивати агресію загарбників.

Президент України Володимир Зеленський сказав, що якщо відбудеться напад з боку Придністров'я, це стане великою помилкою. Глава держави зазначив, що не можна допустити загострення ситуації в регіоні. Київ може сприйняти такий сценарій як ляпас, проте точно відповість ударом.

Дивіться відео ТСН – чи потрібно Україні боятися Придністров'я

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