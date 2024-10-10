Ще одна смерть у російському полоні: не стало української журналістки - ГУР

Відома українська журналістка Вікторія Рощина померла у російському ув’язненні. Поки що офіційного підтвердження з боку Росії немає, однак у ГУР цю інформацію вже отримали - йде перевірка.
Що відомо про Вікторію Рощину?
Вікторія Рощина - українська журналістка, яка працювала у кількох авторитетних українських медіа. 2022 року вона отримала нагороду Міжнародного жіночого медійного фонду "За мужність у журналістиці".
Рощина зникла безвісти 3 серпня 2023 року під час поїздки на окуповані Росією території. 27 липня 2023 року Рощина вирушила з України до Польщі й мала дістатися окупованих територій на сході України (через Росію) за три дні.
Як заявив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі "Суспільному", журналістку мали повернути в Україну найближчим часом. Позаштатна авторка "Української правди" мала бути включена до одного з найближчих обмінів полоненими. За словами Юсова, її мали етапувати до в’язниці "Лефортово" у Москві, аби підготувати повернення в Україну.
"Найближчим часом вона мала бути вдома, для цього було зроблено все необхідне", - заявив Юсов.
Водночас керівник пресслужби координаційного штабу Петро Яценко в телемарафоні зазначив, що про обставини смерті говорити зарано, їх встановлюють.
"На жаль, інформація про смерть Вікторії підтверджена. Ми знали Вікторію. В 2022 році вона робила матеріали в координаційному штабі, тому для нас це надзвичайно сумна новина і для всієї української журналістики", - заявив він.
Російський полон - останні новини
Російські окупанти вбивають українських військових, які потрапляють у полон На початку жовтня з'явилася новина про те, що росіяни жорстоко стратили бійців ЗСУ.
Нещодавно з'явилася інформація про те, що росіянин, який стратив українських бійців у Вовчанську – у полоні ЗСУ. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни окупантами РФ, повідомили в прокуратурі.
На жаль, у 2024 році відбулося 80% усіх страт бійців ЗСУ. Також днями з'явився звіт верховного комісара ООН з прав людини, який підтвердив факт страти 10 військовополонених в інших місцях позбавлення волі.
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