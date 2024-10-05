Карма діє: росіянин, який стратив українських бійців у Вовчанську – у полоні ЗСУ

Військовий країни-агресора РФ, якого підозрюють у страті на території агрегатного заводу в місті Вовчанську Харківської області чотирьох українських військових влітку 2024 року, потрапив у полон Збройних сил України.
Як заявив голова Харківської обласної прокуратури Олександр Фільчаков, прокурорами вже розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, пов'язаних з умисним убивством чотирьох військовополонених - військовослужбовців Збройних Сил України, яких російські військові за наказом командування влітку 2024 року стратили на території агрегатного заводу в місті Вовчанську.
"Зазначені факти документуються завдяки співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України", - зазначив Фільчаков.
Приводом для початку розслідування були допити військовополонених росіян, у процесі яких і отримано покази щодо вчинення зазначеного злочину.
"Звичайно, розслідування таких злочинів має свої труднощі, особливо через бойові дії, що ускладнюють доступ до місця подій. Однак цей випадок є унікальним, оскільки особа, яка може стати підозрюваним у зазначеному провадженні, також перебуває в українському полоні", - додав Фільчаков.
Це відкриває можливість не використовувати процедуру заочного провадження (in absentia), а провести справедливий судовий процес і ухвалити вирок із реальним виконанням покарання. У разі доведення вини підозрюваного він може бути засуджений до довічного позбавлення волі.
Вовчанський агрегатний завод - що про нього відомо
Вовчанський агрегатний завод - промислове підприємство в місті Вовчанськ Чугуївського району Харківської області.
Завод був містоутворюючим підприємством міста.
Станом на початок 2013 року завод був одним з найбільших діючих машинобудівних підприємств Харківської області.
У 2013 році завод освоїв виробництво головних циліндрів вимикання зчеплення для вантажних автомашин МАЗ і КамАЗ і в січні 2014 року розпочав їхні поставки ВАТ "КамАЗ" (Казань) і РУП "МТЗ".
4 грудня 2013 року завод отримав право на експорт продукції військового призначення.
У березні 2014 року Вовчанський агрегатний завод і ДП "Антонов" завершили спільну розробку електромагнітного гальма ЕМТ-1 для літака Ан-178.
Раніше повідомлялося, що окупанти на півдні розстріляли беззбройних полонених бійців ЗСУ. Російські окупанти розстріляли беззбройних українських військовополонених у Кринках на Херсонщині.
Як повідомлялося раніше, окупанти розстріляли двох українських військовополонених. Російські загарбники розстріляли двох українських воїнів після того, як вони потрапили в полон.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти розстріляли полонених українських десантників. Окупанти РФ поставили трьох бійців ЗСУ на коліна і розстріляли практично впритул.
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