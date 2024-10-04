У 2024 році відбулося 80% усіх страт бійців ЗСУ: у генпрокурора назвали число

Збільшення страт почало з’являтися у листопаді минулого року, коли відбулися зміни у ставленні росіян до українських військовополонених, розповів Юрій Бєлоусов.

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Більшість воєнних злочинів РФ відбулася у 2024 році / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Російські окупанти стратили 93 українських військових на фронті. Більшість воєнних злочинів РФ відбулася у 2024 році. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

"Наразі ми вже маємо інформацію щодо загибелі 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою. І що важливо зазначити, що десь 80% всіх страт відбулося в цьому році. Що говорить про таке серйозне збільшення цих випадків у 2024 році", - розповів він.

Бєлоусов підкреслив, що тенденція до жорстокості щодо українських військовополонених почала проявлятися в листопаді минулого року, тоді значно погіршилося ставлення російських солдатів.

відео дня

"Мабуть, найбільш таким резонансним прикладом є наші військовополонені, які загинули в Оленівці. Але такі випадки фіксуються й в інших місцях несвободи", - зазначив посадовець.

Також днями з'явився звіт верховного комісара ООН з прав людини, який підтвердив факт страти 10 військовополонених в інших місцях позбавлення волі. Бєлоусов зазначив, що в Україні працюють над розслідуванням цих злочинів.

"Ми також це фіксуємо. В нас є великі провадження по місцях несвободи на території РФ, на окупованій території. Ми допитуємо всіх наших військовополонених, які повертаються. Всі вони стають жертвами таких жорстоких катувань. І під час цих катувань, на жаль, частина наших бійців гинуть від рук або представників збройних сил РФ, або від рук представників ФСБ або від ревних працівників", - додав представник Офісу генпрокурора.

Крім цього, Бєлоусов повідомив про новий випадок страти українського військовополоненого, про який стало відомо 3 жовтня.

"У Telegram-каналах було поширено відео можливої страти ще одного військовослужбовця у зухвалій формі. Ми відразу з Головним слідчим управлінням СБУ зареєстрували ще одне кримінальне провадження", - сказав він.

Хто такий Юрій Бєлоусов? Юрій Бєлоусов - начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора.

Злочини російських окупантів в Україні - останні новини

Нагадаємо, у вересні російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого, попередньо перев'язавши йому руки скотчем.

Також 3 серпня стало відомо, що росіяни жорстоко вбили українського військовополоненого - відрізали йому голову та кінцівки, а з частин тіла склали герб. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Червоного Хреста, ООН та правоохоронців з цього приводу.

Як повідомляв Главред, у червні на Донеччині окупанти обезголовили українського військового. Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив, що російські командири віддали наказ убивати українських солдатів з особливою жорстокістю, без захоплення в полон.

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