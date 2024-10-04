Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

У 2024 році відбулося 80% усіх страт бійців ЗСУ: у генпрокурора назвали число

Руслана Заклінська
4 жовтня 2024, 18:00
67
Збільшення страт почало з’являтися у листопаді минулого року, коли відбулися зміни у ставленні росіян до українських військовополонених, розповів Юрій Бєлоусов.
У 2024 році відбулося 80% усіх страт бійців ЗСУ: у генпрокурора назвали число
Більшість воєнних злочинів РФ відбулася у 2024 році / Колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, скріншот з відео

Російські окупанти стратили 93 українських військових на фронті. Більшість воєнних злочинів РФ відбулася у 2024 році. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генерального прокурора Юрій Бєлоусов.

"Наразі ми вже маємо інформацію щодо загибелі 93 наших бійців, які були страчені саме на полі бою. І що важливо зазначити, що десь 80% всіх страт відбулося в цьому році. Що говорить про таке серйозне збільшення цих випадків у 2024 році", - розповів він.

Бєлоусов підкреслив, що тенденція до жорстокості щодо українських військовополонених почала проявлятися в листопаді минулого року, тоді значно погіршилося ставлення російських солдатів.

відео дня

"Мабуть, найбільш таким резонансним прикладом є наші військовополонені, які загинули в Оленівці. Але такі випадки фіксуються й в інших місцях несвободи", - зазначив посадовець.

Також днями з'явився звіт верховного комісара ООН з прав людини, який підтвердив факт страти 10 військовополонених в інших місцях позбавлення волі. Бєлоусов зазначив, що в Україні працюють над розслідуванням цих злочинів.

"Ми також це фіксуємо. В нас є великі провадження по місцях несвободи на території РФ, на окупованій території. Ми допитуємо всіх наших військовополонених, які повертаються. Всі вони стають жертвами таких жорстоких катувань. І під час цих катувань, на жаль, частина наших бійців гинуть від рук або представників збройних сил РФ, або від рук представників ФСБ або від ревних працівників", - додав представник Офісу генпрокурора.

Крім цього, Бєлоусов повідомив про новий випадок страти українського військовополоненого, про який стало відомо 3 жовтня.

"У Telegram-каналах було поширено відео можливої страти ще одного військовослужбовця у зухвалій формі. Ми відразу з Головним слідчим управлінням СБУ зареєстрували ще одне кримінальне провадження", - сказав він.

Хто такий Юрій Бєлоусов?

Юрій Бєлоусов - начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора.

Злочини російських окупантів в Україні - останні новини

Нагадаємо, у вересні російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Росіяни стратили мечем беззбройного українського військовополоненого, попередньо перев'язавши йому руки скотчем.

Також 3 серпня стало відомо, що росіяни жорстоко вбили українського військовополоненого - відрізали йому голову та кінцівки, а з частин тіла склали герб. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець терміново звернувся до Червоного Хреста, ООН та правоохоронців з цього приводу.

Як повідомляв Главред, у червні на Донеччині окупанти обезголовили українського військового. Генеральний прокурор України Андрій Костін зазначив, що російські командири віддали наказ убивати українських солдатів з особливою жорстокістю, без захоплення в полон.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ російські війська війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Більше
Зеленський терміново скликав військових на Ставку у Сумах: що обговорювали

Зеленський терміново скликав військових на Ставку у Сумах: що обговорювали

19:10Україна
Україну атакує потужний циклон: названо дату сильних злив

Україну атакує потужний циклон: названо дату сильних злив

18:59Синоптик
"Мали допомогти Україні раніше": неочікуване зізнання колишнього генсека НАТО

"Мали допомогти Україні раніше": неочікуване зізнання колишнього генсека НАТО

18:51Світ
Реклама

Популярне

Більше
Щури його ненавидять: названо найкращий і простий метод боротьби з гризунами

Щури його ненавидять: названо найкращий і простий метод боротьби з гризунами

Зникнуть "миттєво": який найкращий домашній засіб від слимаків - є в холодильнику

Зникнуть "миттєво": який найкращий домашній засіб від слимаків - є в холодильнику

РФ повинна знести Керченський міст: Україна зробила гучну заяву в суді Гааги

РФ повинна знести Керченський міст: Україна зробила гучну заяву в суді Гааги

Україну атакують сильні дощі: у яких регіонах чекати негоду

Україну атакують сильні дощі: у яких регіонах чекати негоду

"Навіть немає суцільних ліній оборони": у Курській області раптово змінилася ситуація - полковник

"Навіть немає суцільних ліній оборони": у Курській області раптово змінилася ситуація - полковник

Останні новини

19:47

"Я тут особливо не парюся": Лукашенко відповів на заліт "Шахедів" РФ в Білорусь

19:47

Підтримка "мирної ініціативи" Китаю і Бразилії: Швейцарія заявила про непорозуміння

19:28

Як не угробити авто: копійчаний засіб вмить уб'є іржу на гальмівних дискахВідео

19:12

"Українці вбивають українців": демограф розкрив наслідки зниження призивного віку

19:10

Зеленський терміново скликав військових на Ставку у Сумах: що обговорювали

Ізраїль проти Ірану. Чи спалахне велика війна на Близькому СходіІзраїль проти Ірану. Чи спалахне велика війна на Близькому Сході
19:10

Чому у росіян паніка через Курську АЕСПогляд

18:59

Україну атакує потужний циклон: названо дату сильних злив

18:51

"Мали допомогти Україні раніше": неочікуване зізнання колишнього генсека НАТО

18:46

"Ми стаємо залежними": Настя Каменських зробила одкровення

Реклама
18:46

Розширення зони бойових дій: в Росії погрожують війною ще 4 країнам

18:46

Жінки будуть в захваті: копійчаний засіб, який прибирає зморшки на обличчі

18:03

В інтернеті шириться смертельний флешмоб серед дітей: у чому його небезпека

18:00

У 2024 році відбулося 80% усіх страт бійців ЗСУ: у генпрокурора назвали число

17:55

ЗСУ можуть знищити майже 300 військових об'єктів: у Spiegel заявили про удари вглиб РФ

17:53

"Тотально банкрут": утікач Олег Винник по вуха в боргах - блогер

17:49

Російські полонені в Україні: як і де живуть окупантиФото

17:40

Хто проїде третім: задача з ПДР, яка заплутає навіть досвідчених водіївВідео

17:27

Терен це слива чи ні: що роблять із плодів і коли рвати ароматний фруктВідео

16:57

Церковне свято 5 жовтня: що заборонено робити у день мучениці Харитини

16:51

Поки Порошенко заявляв, що має бути на фронті, голова його фракції купив лакшері маєток на островах, - експертВідео

Реклама
16:49

РФ готується до нового наступу на Харків, ворог підтягнув нові підрозділи - командир

16:47

Скільки українців загинуло в російському полоні: у Міноборони озвучили цифри

16:38

РФ розпочала другу спробу контрнаступу на Курщині: чи вистачить ворогу ресурсів

16:31

Зменшення допомоги українським біженцям: у Європі знайшли рішення - Гладун

16:27

ЗСУ можуть відступити з Покровська: розвідка Естонії розкрила причину

15:52

За кордоном залишаться мільйони українців: Гладун навів сумну статистику

15:49

Став відомий геніальний спосіб, як зберегти банани свіжими упродовж 26 днівВідео

15:40

Історичне підвищення податків: комітет Ради підтримав законопроект

15:35

Росіяни за 7 км від міста: ще один населений пункт у великій небезпеці

15:34

Атакують дронами щоночі: ЗСУ готуються до операцій біля Севастополя - Братчук

15:33

Тактика флангового оточення: окупанти націлились на важливе місто на Донеччині

15:26

"Шерстяне" божевілля: хто такі квадробери та чим вони відрізняються від фурріВідео

15:15

"Білорусь готова допомогти Україні": Лукашенко виступив з неочікуваною заявою

15:11

3 дуже суворі заборони: що не можна робити 5 жовтня

14:56

Європейський Союз "може померти": Макрон заговорив про розвал блоку

14:51

ЗСУ можуть завдати удару не лише по Кримському мосту: названо ще три цілі

14:38

Спалили сотні одиниць бронетехніки РФ: ЗСУ влаштували розгром на одному з напрямків

14:06

Ні в якому разі не в холодильнику: експерт назвав найкращий спосіб, як зберігати картоплю

14:03

В Україні скоротили термін явки до ТЦК за повісткою: скільки днів виділятимуть

13:57

Під білий вельон підуть не скоро: знаки зодіаку, яким не щастить у шлюбі

Реклама
13:38

Демографічна криза в Україні: скільки дітей має бути в кожній родині - точна цифра

13:25

Майже 100 тисяч: голова Житомирської ОВА озвучив суму своїх доходів

13:23

Мільйони доларів готівкою: ДБР викрило керівницю МСЕК та її синаФото

13:16

"Ти мій": Ірина Білик натякнула на возз'єднання з Дмитром Коляденком

12:45

В двох областях України введено аварійні відключення світла: в Укренерго назвали причину

12:33

Економічному бронюванню бути: народний депутат підтвердив рішення уряду

12:30

Україну накриє потужний циклон: у яких областях будуть лити дощі

12:03

"Путін боявся": Джонсон сказав, чому диктатор РФ напав на Україну

11:46

Наслухався фантазера-Путіна: Кім Чен Ин пригрозив ядерним ударом - деталі

11:43

Для найкращого росту та врожаю: які рослини потрібно обрізати в жовтні - повний список

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти