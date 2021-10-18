УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Україна

Червона зона карантину: в Одесі та Дніпрі городяни буквально штурмують пункти вакцинації

18 октября 2021, 18:25

У деяких центрах охочих вакцинуватися настільки багато, що це переростає в тисняву.

false
В Одесі та Дніпрі вишикувалися величезні черги на вакцинацію (/Фото : uatv.ua

У Дніпрі та Одесі в центрах масової вакцинації з самого ранку шикуються величезні черги людей, охочих зробити щеплення від коронавірусу. Обидва міста, нагадаємо, знаходяться в червоній зоні карантину.

Зокрема в Дніпрі тільки в центрі вакцинації Менора у черзі зранку стояло близько 500 осіб. Вони прийшли отримати першу дозу вакцини. Сьогодні тільки в цьому центрі повинні вакцинувати 6 000 осіб. Це в 10 разів більше, ніж було в суботу, 16 жовтня, повідомляє UATV.

На цих вихідних, 16 і 17 жовтня в пунктах вакцинації в Одесі також спостерігали величезні черги. Люди намагалися встигнути зробити щеплення до введення обмежень червоної зони.

Більшість охочих пройти вакцинацію вирушили в торгові центри. Наймасштабніші черги помітили у Fontan Sky. Там щеплення доводилося чекати по кілька годин, повідомляє Vgorode.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні

viber
новини Дніпра новини Одеси червона зона вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «Червона зона карантину: в Одесі та Дніпрі городяни буквально штурмують пункти вакцинації». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Наступниця Кабаєвої: в Японії вирахували нову коханку ПутінаНаступниця Кабаєвої: в Японії вирахували нову коханку Путіна Трагедія України: чому немає сенсу говорити про військовий шлях повернення Криму і ДонбасуТрагедія України: чому немає сенсу говорити про військовий шлях повернення Криму і Донбасу Пенсіонерка-тусовщиця: у Києві померла знаменита модель і світська левицяПенсіонерка-тусовщиця: у Києві померла знаменита модель і світська левиця Що буде, якщо весь газ відібрати і поділитиЩо буде, якщо весь газ відібрати і поділити Прикмети на 16 жовтня: що не можна робити в день Дениса і як не потрапити в бідуПрикмети на 16 жовтня: що не можна робити в день Дениса і як не потрапити в біду

Последние новости

20:02

Ведуча 1+1 Людмила Барбір і Михайло Кукуюк озвучили легендарних героїв "Сімейки Адамс"

20:00

План оборони держави – "паперова" готовність захищатися чи перегляд оборонної стратегії України мнение

19:54

Фізичні навантаження чи правильне харчування: на чому зробити акцент під час схуднення

19:41

МВФ успішно завершив місію в Україні: транш гарантований Видео

19:16

Найсильніша магнітна буря в жовтні 2021: як пережити без фатальних наслідків Видео

Реклама
19:16

Стало відомо, коли і за якої умови включать опалення в Києві Видео

18:58

В Україну прийде "бабине літо" і різко потеплішає до +20 Видео

18:58

Оля Цибульська оголила соковиту фігуру в спокусливому купальнику

18:43

У МОЗ розповіли, коли очікувати спад захворюваності на COVID-19 в Україні Видео

18:31

Прикмети на 19 жовтня: що не можна робити в Фомін день і як не потрапити в біду Видео

18:25

Червона зона карантину: в Одесі та Дніпрі городяни буквально штурмують пункти вакцинації Видео

18:16

Близькі вбитої Мирослави Третяк вимагають від держави 100 млн грн компенсації: у чому причина

18:04

Законопроєкт про реформу містобудування удосконалять за результатами перевірки НАЗК

17:55

Чоловік Насті Каменських розкрив її незвичайне прізвисько і зворушливо привітав з річницею

17:37

Кров з вуха: що робити і коли звертатися до лікаря

17:33

50 гривень за літр молока: в Україні накрутили ціни на молочні продукти Видео

17:30

В Україні гострий дефіцит вугілля - Міненерго Видео

17:28

Україна подала заявку на участь у сертифікації "Північного потоку-2" Видео

17:14

В Україні стався землетрус: кого "потрусило"

16:58

Хворих на COVID-19 відправляють в інші міста: у Херсоні стався колапс у лікарнях Видео

Реклама
16:46

Спостерігачі ОБСЄ стали заручниками сепаратистів: у ТКГ підтвердили факт захоплення Видео

16:31

"Нас не цікавить думка РФ": у МЗС України поставили на місце Пєскова після його заяви про НАТО

16:24

До чого сниться кішка: тлумачення відомих сонників

16:18

Ціни на алкоголь в Україні можуть зрости вперше за три роки Видео

16:13

Найсмачніша закуска з хурми: готувати всього 5 хвилин Видео

16:05

В Україні хочуть скасувати наказ МОЗ про обов'язкову вакцинацію: в ОАСК повідомили подробиці

16:02

Ектор Хіменес-Браво показав свою моложаву маму

15:34

Скасування переведення годинників в Україні: спікер Ради пояснив, коли це може статися Видео

15:33

Без кишечника, шлунка та інших органів: з'явилися моторошні подробиці про смерть хірурга з Тернополя Видео

15:16

Дмитро Гордон в піжамних штанях виконав хіт Боярського: "Скоро дует з Моргенштерном" Видео

15:10

Експерт пояснив, як можна було уникнути надзвичайної ситуації з поставками газу в Україні Видео

15:00

Гороскоп на 19 жовтня 2021 для всіх знаків Зодіаку: люди з минулого або підказки інтуїції Видео

14:57

"Велике будівництво" Зеленського прокладе дорогу до курортних сіл Рибаківка, Морське та Лугове

14:56

Масова бійка в Рівному закінчилася викраденням маршрутки з пасажирами Видео

14:51

Чи буде в Україні ще ковідна вакцина Moderna: відповідь МОЗ Видео

14:39

Макіяж на Хеллоуїн: відьмочка, вампірша, зомбі, грим для чоловіків - страшний образ на вечірку

14:31

Копи перевірятимуть COVID-сертифікати за QR-кодом: коли стартують рейди і що загрожує за підробку Видео

14:18

"Бив своїх маленьких дітей і нападав на копів з собаками": у Дніпрі затримали дебошира

14:17

Дев'ятикласниця потрапила під потяг на Черкащині: переходила колії в навушниках

13:49

У ВООЗ дали оптимістичний прогноз щодо виходу світу з пандемії коронавірусу

Реклама
13:08

Чи введуть в Україні загальнонаціональний локдаун: у Раді назвали умови Видео

13:07

Як підвищення прожиткового мінімуму відіб'ється на субсидіях і пенсіях: відповідь чиновників

13:04

Старша дочка Олі Полякової загриміла в лікарню

13:03

Ендокринолог сказала, кому небезпечно їсти хурму Видео

12:46

Місячний гороскоп на тиждень 18-24 жовтня: грошова премія, плітки ворогів або доленосний день Видео

12:40

Вступ України до НАТО - найгірший сценарій: у Кремлі погрожують "активними заходами" Видео

12:30

До чого сниться море: тлумачення відомих сонників

12:26

До прокачування готовий: першу нитку "Північного потоку-2" завершили заповнювати газом Видео

12:06

"Всім, хто нормально переніс хворобу": Комаровський попередив українців щодо коронавірусу

12:05

Як розпізнати та розвинути таланти дитини: поради для батьків

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять