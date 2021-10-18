Червона зона карантину: в Одесі та Дніпрі городяни буквально штурмують пункти вакцинації

У деяких центрах охочих вакцинуватися настільки багато, що це переростає в тисняву.
У Дніпрі та Одесі в центрах масової вакцинації з самого ранку шикуються величезні черги людей, охочих зробити щеплення від коронавірусу. Обидва міста, нагадаємо, знаходяться в червоній зоні карантину.
Зокрема в Дніпрі тільки в центрі вакцинації Менора у черзі зранку стояло близько 500 осіб. Вони прийшли отримати першу дозу вакцини. Сьогодні тільки в цьому центрі повинні вакцинувати 6 000 осіб. Це в 10 разів більше, ніж було в суботу, 16 жовтня, повідомляє UATV.
На цих вихідних, 16 і 17 жовтня в пунктах вакцинації в Одесі також спостерігали величезні черги. Люди намагалися встигнути зробити щеплення до введення обмежень червоної зони.
Більшість охочих пройти вакцинацію вирушили в торгові центри. Наймасштабніші черги помітили у Fontan Sky. Там щеплення доводилося чекати по кілька годин, повідомляє Vgorode.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні
- За добу 17 жовтня в Україні зафіксували 11 288 нових випадків коронавірусу. Важливо те, що зростає і кількість людей, які потребують госпіталізації. У деяких регіонах є проблема з наявністю місць у лікарнях.
- У зв'язку з погіршенням ситуації із захворюваністю COVID-19 Запорізька, Донецька, Одеська та Дніпропетровська область з 18 жовтня переходять до Червоної зони карантинних обмежень.
- Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що перелік професій, представники яких повинні бути вакциновані, розширять двічі.
- До слова, посилять правила і для міжобласних поїздок. З 21 жовтня їздити на поїздах міжобласного сполучення можна тільки при наявності сертифіката про вакцинацію або результату ПЛР-тесту, або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який діє 72 години.