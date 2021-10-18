Червона зона карантину: в Одесі та Дніпрі городяни буквально штурмують пункти вакцинації

В Одесі та Дніпрі вишикувалися величезні черги на вакцинацію (/Фото : uatv.ua

У Дніпрі та Одесі в центрах масової вакцинації з самого ранку шикуються величезні черги людей, охочих зробити щеплення від коронавірусу. Обидва міста, нагадаємо, знаходяться в червоній зоні карантину.

Зокрема в Дніпрі тільки в центрі вакцинації Менора у черзі зранку стояло близько 500 осіб. Вони прийшли отримати першу дозу вакцини. Сьогодні тільки в цьому центрі повинні вакцинувати 6 000 осіб. Це в 10 разів більше, ніж було в суботу, 16 жовтня, повідомляє UATV.

На цих вихідних, 16 і 17 жовтня в пунктах вакцинації в Одесі також спостерігали величезні черги. Люди намагалися встигнути зробити щеплення до введення обмежень червоної зони.

Більшість охочих пройти вакцинацію вирушили в торгові центри. Наймасштабніші черги помітили у Fontan Sky. Там щеплення доводилося чекати по кілька годин, повідомляє Vgorode.

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