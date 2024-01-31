Високоточні керовані бомби GLSDB відправлять в Україну: у Politico назвали терміни

Пентагон успішно випробував нову бомбу великої дальності GLSDB. Вона потрібна Україні для збільшення кількості ракет ATACMS радіусом дії 100 миль.

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Бомби GLSDB можуть прибути в Україну вже 31 січня / Колаж: Главред, фото: з відкритих джерел, сайт Пентагону

Україна отримає американські бомби GLSDB. Про це повідомив прессекретар Пентагону Патрік Райдер. При цьому він не уточнив конкретні терміни передачі зброї.

"Як було визнано торік, ми надамо Україні GLSDB у рамках наших зусиль із надання допомоги у сфері безпеки. Однак із міркувань безпеки нашої діяльності ми не можемо підтвердити конкретні терміни", - сказав Райдер під час брифінгу.

За його словами, США і тісно співпрацює з Україною та партнерами у сфері безпеки.

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Тим часом видання Politico з посиланням на чотири джерела повідомило, що Пентагон успішно випробував нову високоточну бомбу великої дальності GLSDB.

Бомби можуть прибути в Україну вже в середу, 31 січня.

Бомби GLSDB для України

Про постачання цих керованих авіабомб GLSDB у США оголосили в лютому 2023 року. Оскільки це нова зброя, якої досі немає на озброєнні навіть у американської армії, вона мала пройти випробування.

Як повідомляв Главред, у грудні ЗМІ писали, що Україні доведеться почекати до 2024 року, перш ніж вона отримає свою першу велику партію реактивних бомб GLSDB, які США адаптували для завдання ударів на дальності майже 160 км.

Бомба GLSDB з наведенням за допомогою GPS здатна долати електронні перешкоди. Її можна використовувати за будь-яких погодних умов, а також проти бронетехніки.

Україна потребує GLSDB для збільшення обмеженої кількості ракет ATACMS радіусом дії 100 миль (160 км), переданих США. Це дасть змогу українським військовим вражати цілі на вдвічі більшій відстані, ніж тими ракетами, що наразі постачаються США для системи HIMARS, і змусить Росію перемістити свої тили ще далі від лінії фронту.

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