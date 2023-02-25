Мати не дчекалася єдиного сина: у тяжких боях за Україну трагічно загинув молодий захисник

У тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 24-річний захисник, молодший сержант Збройних сил України Артем Рапота.
Як повідомляє Кам'янська районна державна адміністрація, воїн загинув 20 лютого біля населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області. У нього залишилася мати.
Захисник України закінчив Дніпровський професійний коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури. У 2019-му проходив строкову військову службу, з 2020-го уклав контракт із 25-ю окремою Січеславською десантно-штурмовою бригадою ЗСУ.
"Висловлюємо щирі слова співчуття рідним і близьким загиблого. Хай допоможе Господь пережити біль непоправної втрати. Вічна слава, пам'ять та повага до героя", - написали представники адміністрації.
У суботу, 25 лютого, з героєм попрощалися на Центральній площі рідного міста Верхньодніпровська.
Як повідомляв Главред, у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.
Також у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".
Окрім того, у боях за Україну під Бахмутом трагічно загинули двоє бійців КОРДу – Богдан Бондарчук та Віктор Мельниченко. Вони загинули під час виконання бойового завдання внаслідок удару реактивної артилерії російських військ.
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