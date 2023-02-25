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Мати не дчекалася єдиного сина: у тяжких боях за Україну трагічно загинув молодий захисник

25 лютого 2023, 23:20
Воїн загинув 20 лютого біля населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області.
Погибший защитник Артем Рапота
У тяжких боях за Україну трагічно загинув молодий захисник Артем Рапота / kam-rda.dp.gov.ua

У тяжких боях за свободу та незалежність України загинув 24-річний захисник, молодший сержант Збройних сил України Артем Рапота.

Як повідомляє Кам'янська районна державна адміністрація, воїн загинув 20 лютого біля населеного пункту Червонопопівка Сєвєродонецького району Луганської області. У нього залишилася мати.

Захисник України закінчив Дніпровський професійний коледж залізничного транспорту та транспортної інфраструктури. У 2019-му проходив строкову військову службу, з 2020-го уклав контракт із 25-ю окремою Січеславською десантно-штурмовою бригадою ЗСУ.

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"Висловлюємо щирі слова співчуття рідним і близьким загиблого. Хай допоможе Господь пережити біль непоправної втрати. Вічна слава, пам'ять та повага до героя", - написали представники адміністрації.

У суботу, 25 лютого, з героєм попрощалися на Центральній площі рідного міста Верхньодніпровська.

Як повідомляв Главред, у боях за Україну трагічно загинув 26-річний артист балету Національної оперети України Вадим Хлуп'янець. Хлопець героїчно захищав нашу країну від російської навали на Бахмутському напрямку.

Також у бою за нашу країну загинула захисниця Владислава Черних з позивним "Аїда". 28-річна харків'янка боронила рідну землю у складі добровольчого підрозділу "Хартія".

Окрім того, у боях за Україну під Бахмутом трагічно загинули двоє бійців КОРДу – Богдан Бондарчук та Віктор Мельниченко. Вони загинули під час виконання бойового завдання внаслідок удару реактивної артилерії російських військ.

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