Емісари Путіна поїхали на Захід: Арестович розповів, про що вони хочуть домовитися

Олексій Арестович / Фото facebook.com/alexey.arestovich

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що в даний час спостерігається черговий заїзд емісарів російського диктатора Володимира Путіна на Захід. За його словами, мова йде про дуже серйозних людей.

Арестович зазначив, що люди Путіна хотіли домовитися, але їм одразу ж вказали на червоні лінії — Запорізька АЕС, Оленівка тощо.

"Хочуть домовитися, адже програти (для Росії, – ред.) зовсім не варіант... звичайно, їм починають показувати червоні лінії. Запорізька АЕС. Чого раптом сьогодні розмова генсека ООН з Шойгу (Сергій Шойгу, міністр оборони РФ, – ред.) сталася. Шойгу дуже довго уникав цієї розмови, а сьогодні вона відбулася. А там же знову Оленівку обговорювали й інші неприємні речі", - сказав радник глави ОП в ефірі Фейгін Live 15 серпня.

"Другий момент. Референдум раптом засувався - вони (люди Путіна) створюють люфт для переговорного процесу. Щоб домовитися. Мовляв, не так він нам і потрібен, цей референдум", - додав він.

Арестович також розповів, що коли влада РФ в березні 2022 року намагалися домовитися з Україною в Стамбулі, вони готові були виводити війська до кордонів 23 лютого.

"Вони про це говорили, як мінімум. Ми не просили ці переговори. А вони просили. Ще в березні. Зараз ми їх тим більше не просимо, А вони просять, і дуже сильно. Я суджу за непрямими даними. Є такий принцип "розвідка на себе". З цього можна дуже багато чого встановити. І ось я дізнався, що вони були готові відводити війська", — сказав радник керівника Офісу президента.

Переговори України та Росії

27 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна буде готова до відновлення переговорів з Росією, коли Київ знову зможе діяти з позиції сили. Час для діалогу з Москвою ще не настав.

3 липня радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував імовірність переговорів між Україною та Росією. Він перерахував умови для початку переговорів між Києвом і Москвою.

"Негайне припинення вогню. Виведення z-військ з України. Повернення викрадених громадян. Видача військових злочинців. Механізм репарацій. Визнання суверенних прав України", - озвучив список Подоляк.

Російський політик і громадський діяч Леонід Волков вважає, що президент країни-агресорки Володимир Путін імовірно почне новий етап "спецоперації" в Україні. Це буде примус до перемир'я, який дозволить оформити анексію, дасть паузу в кілька років для підготовки наступного етапу війни.

У серпні у президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зробили нову заяву з приводу необхідності переговорів з російськими агресорами для завершення війни в Україні.

"Міжнародне співтовариство не може покінчити з війною в Україні, ігноруючи Москву. Дипломатія і мир повинні перемогти. Ми прагнемо використовувати відносини Туреччини з Росією та Україною для досягнення взаємоприйнятного рішення", - сказав помічник президента Туреччини Фахреттін Алтун.

6 серпня президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував російському диктатору Володимиру Путіну провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині.

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