Атаки триватимуть: Арестович назвав головне завдання ЗСУ

Олексій Арестович розповів про успіхи ЗСУ / Фото УНІАН

Удари ЗСУ по Херсонщині говорять про те, що наше військове командування прагне істотно послабити угруповання російських військ як на правому березі, так і на лівому, повідомив радник глави ОП Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

Він зазначив, що по лівому березі Херсонської області сьогодні було нанесено щонайменше 5-6 ударів. Також він згадав про вибухи в Мелітополі.

Арестович вважає, що атаки триватимуть.

"Це показує, що наше командування ставить перед собою завдання не тільки ослаблення угруповання на правому березі, але і на лівому березі", - сказав він.



Ситуація на півдні країни

Виконуючий обов'язки керівника Херсонської ОВД Дмитро Бутрій 1 серпня сказав, що ЗСУ на Херсонщині звільнили вже 46 населених пунктів. Ситуація в регіоні важка. Він закликав місцевих жителів їхати в більш спокійні регіони.

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Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович заявив про те, що Росія в Херсонській області зібрала вже 30 тисяч військ. Окупанти готуються наступати на Кривий Ріг і Миколаїв. За його словами, загарбникам поставлено завдання висуватися 6 серпня. Втім, він вважає, що ЗСУ відіб'ють атаку, оскільки якість підведених російських підрозділів залишає бажати кращого.

В Інституті вивчення війни вважають, що президент РФ Путін міг дати наказ російським військам захопити Харків. Як відзначили аналітики, окупанти кілька місяців контролювали позиції в районі Балаклії і великої Комишувахи Харківської області і можуть використовувати дані райони в якості плацдарму для наступальної операції.

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