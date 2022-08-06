У Ердогана запропонували домовлятися з Путіним для завершення війни в Україні

У світі нібито є сили, які "зацікавлені" в продовженні війни, вважає Фахреттін Алтун.
У президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана зробили нову заяву з приводу необхідності переговорів з російськими агресорами для завершення війни в Україні.
Як заявив помічник президента Туреччини Фахреттін Алтун, на міжнародній арені нібито є сили, які "зацікавлені" в продовженні цієї війни, повідомляє Reuters.
"Міжнародне співтовариство не може покінчити з війною в Україні, ігноруючи Москву. Дипломатія і мир повинні перемогти. Ми прагнемо використовувати відносини Туреччини з Росією і Україною для досягнення взаємоприйнятного рішення", - підкреслив представник лідера Туреччини.
За його словами, нібито деякі країни "намагалися підірвати спроби Туреччини налагодити діалог між Україною і РФ", втім, не уточнив які саме.
"Правда в тому, що деякі наші друзі не хочуть, щоб війна закінчилася. Вони проливають крокодилячі сльози", - додав Алтун.
Нагадаємо, раніше Ердоган запропонував російському диктатору Володимиру Путіну провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським в Туреччині.
Після зустрічі лідерів РФ і Туреччини в Сочі 5 серпня, Ердоган заявив турецьким ЗМІ, що його попередні контакти з президентом держави-агресора Росії "знайшли позитивне відображення на Кавказі, в Сирії і в Україні.
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