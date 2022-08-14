"Росіяни оскаженіли": партизани підірвали черговий міст під Мелітополем - Арестович

Арестович / УНІАН

Українські партизани підірвали залізничний міст під окупованим Мелітополем.

Як розповів радник глави Офісу президента Олексій Арестович в Facebook, він частково знищений.

"Вчора в районі Мелітополя наші партизани підірвали залізничний міст. Міст зруйнований частково. Вже добу жоден ешелон з Джанкоя в Мелітополь не прийшов", - написав Арестович.

За його словами, поки складно передбачити, коли окупантам вдасться відновити міст і відновити по ньому рух, але "вони оскаженіли".

Нагадаємо, раніше Главред повідомляв, що вже сьомий день поспіль ЗСУ не дають спокою російським окупантам. Був зафіксований гучний вибух у північно-східній частині Мелітополя. Цей вибух було чути навіть жителям населених пунктів поблизу міста.

Також було відомо, що 8 серпня високоточними ракетами HIMARS було нанесено вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках різних районах міста Мелітополя. За попередніми підрахунками, знищено значну кількість військової техніки та понад 100 російських солдатів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

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