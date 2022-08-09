Еліта армії РФ стала добривом в Україні: ЗСУ розбили полк десантників з Костроми

Десантники / скріншот

В Україні майже повністю був знищений Парашутний десантний полк РФ з Костроми.

70 осіб, які залишилися живі, командування окупаційної армії відправило на добре облаштовані позиції ЗСУ, розповів журналіст Роман Цимбалюк.

"При проведенні "спеціальної військової операції" на території України майже в повному складі знищений 331 Парашутний десантний полк (в/ч 71211, Кострома) 98 вдд. За словами військовослужбовців 331 парашутно-десантного полку, втрати на території України становили 85% особового складу і техніки полку. Але командування ЗС РФ не може заспокоїтися і вирішило добити полк повністю, відправляючи в наступ на добре облаштовані позиції ЗСУ, що залишилися 70 осіб", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, в результаті бойових дій Збройні Сили України знищили десятки окупантів зі складу 64 окремої мотострілецької бригади РФ, яка брала участь у тортурах українців у Бучі Київської області.

Також повідомлялося, що Збройні Сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol. У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

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