ЗСУ "дали жару" на півдні України: знищено С-300 та понад 70 окупантів

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На південному напрямку ЗСУ виконали понад 200 вогневих завдань. Захисники знищили десятки окупантів і скупчення техніки Росії.

Штурмова авіація України за участю тактичного бомбардувальника, винищувачів і вертольотів протягом бойового дня завдала ударів по опорних пунктах, по скупченнях ворога, озброєння і техніки, по складу боєприпасів і радіолокаційної станції, розповіли в ОК "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконані вогневі завдання, в тому числі по силах протиповітряної оборони противника. Підтверджено знищення зенітно-ракетних систем С-300 та зенітно-ракетного гарматного комплексу "Панцир-С1", 122 мм гаубиці, ворожого безпілотника-розвідника, броньовану та автомобільну техніку. Знищений ще польовий склад боєприпасів, а "довга" армія скорочена на 72 рашисти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося - ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України в кінці липня успішно виконали більше двохсот вогневих завдань, в результаті чого окупанти втратили 111 солдатів і офіцерів. Захисники України рознесли російську гаубицю Мста-Б, дві самохідні артилерійсько-мінометні установки Нона-з, безпілотний літальний апарат Елерон.

За тиждень з американських реактивних систем залпового вогню HIMARS по окупантах було нанесено понад 50 ударів. Не було жодного промаху, всі удари були результативними. Про це повідомив радник глави офісу президента Олексій Арестович.

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