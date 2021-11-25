Електронні чи паперові: у Мінцифри пояснили, які документи надійніші.

На цифровий документ неможливо взяти кредит без відома громадянина, наголосили у відомстві.
Державний сервіс "Дія" не збирає та не зберігає особисту інформацію про українців. Програма працює таким чином, що тільки показує дані, які містяться в державних реєстрах, у зв'язку з чим її неможливо підробити.
Про це повідомив глава Мінцифри Михайло Федоров в інтерв'ю "Дом". Як пояснив розробник, коли українець отримує свій ID-паспорт або закордонний паспорт, він потрапляє в демографічний реєстр, що робить продукт абсолютно безпечним.
"Коли ви авторизуєтеся в сервісі "Дія", тільки з цього реєстру підтягується інформація про вас. Так само інформація про вас підтягується з реєстру водійських посвідчень", – пояснив Федоров.
Глава Мінцифри впевнений, що електронні документи безпечніше паперових. Тим паче, що в додатку "Дія" зберігається вся історія підписання, яку, при необхідності, можна переглянути.
"Якщо замислитись, то ви й не згадаєте всі паперові документи, які підписували раніше. Нині ж у вас зберігається повна історія підписання всіх документів. Ви зможете подивитися, коли й що ви підписали та, якщо що, підняти цей документ у пам'яті та перевірити, були це ви чи не ви. Тоді ви зможете керувати цією інформацією", – розповів міністр.
Він додав, що якщо на основі електронного документа громадянина зловмисники спробують взяти кредит, додаток "Дія" просигналізує про цей факт.
Що слід знати про сервіс "дія"
- Це мобільний додаток, створений в рамках проєкту диджиталізації державних процесів. Він передбачає усунення ланки "людина – людина" при наданні держпослуг.
- В ідеалі держава в смартфоні – це можливість отримати будь-яку державну послугу просто взявши свій смартфон.
- У період пандемії COVID-19 додаток став використовуватися, щоб генерувати covid – сертифікати, а в майбутньому – показати довідку про заборону щепитися проти коронавірусу.
Раніше Мінцифри спростило генерацію COVID-сертифіката в "Дії", випустивши важливе оновлення системи. Відтепер українцям не потрібно створювати цифровий підпис за допомогою фото ID і вертіти головою перед камерою смартфона.
За словами Михайла Федорова, зараз команда розробників намагається спростити для лікарів Введення даних щодо вакцинації, щоб усунути помилки з дозами, партіями і нумерацією препаратів. Крім того, Медичні лабораторії підключаються в цифровій системі МОЗ і НСЗУ.