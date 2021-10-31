Електронний підпис не потрібен: українцям спростили отримання COVID-сертифікатів

У додатку Дія відбулися зміни / УНІАН

Процес генерації COVID-сертифікатів на порталі Дія спрощений. Для отримання документа більше не потрібно підписувати особою запит на сертифікат.

Як розповів в Telegram міністер цифрової трансформації України Михайло Федоров, для користування функцією необхідно оновити додаток.

"Нам вдалося знайти нормативні та технологічні можливості, щоб спростити процес генерації ковід-сертифікатів без використання електронного підпису", - підкреслив глава Мінцифри.

Як було раніше: у додатку необхідно було підписувати запит на сертифікат Дія.Підпис (технологія фото ID, "підписувати особою"). На порталі використовували електронний ключ (файловий/хмарний носій).

Як тепер: потрібно зайти в додаток або на портал, натиснути "отримати сертифікат" і документ приходить.

Реклама

Підписувати особою запит на сертифікат більше не потрібно, пояснив Федоров.

"Важливо. Необхідно оновити додаток", - додав міністр.

Раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявляли про те, що влада готує законодавчий акт, на основі якого в Україні посилять відповідальність за махінації з медичними документами по коронавірусу. Зокрема, йшлося про сертифікати вакцинації від COVID-19 та довідки про протипоказання до щеплення.

Як вважають у відомстві, люди з підробленими документами становлять загрозу для суспільства.

Нагадаємо, в Києві з 1 листопада 2021 року користуватися громадським транспортом дозволено при наявності ковід-сертифіката або ПЛР або антиген тесту, зробленого не більше ніж за 72 години до поїздки, або сертифіката про одужання. Штраф за порушення - від 17 тис.грн.