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Іспит з маскування росіяни не склали: в СБУ показали, як захисники України знищують ворога

31 липня 2022, 11:46

Спецпризначенці з Центре спецоперацій "А" СБУ показали, як останні кілька діб нещадно знищували російську техніку і коригували вогонь артилерії.

СБУ, вибух
В СБУ показали, як захисники України знищують ворога / УНІАН і скріншот з відео

Бійці Служби безпеки України нарівні з воїнами ЗСУ знищують окупантів на українській землі. Таке відео було опубліковано в Telegram-каналі спецслужби.

"Сиділи росіяни в кущах і думали, що їх ніхто не знайде. Але "іспит з маскування" вони не пройшли - завдяки бійцям Центру спецоперацій "О" СБУ ці окупанти тепер точно злилися з ландшафтом. Лише через кілька днів наші спецпризначенці знищили ударними дронами два ворожі БТР, три "Урали", а також скорегували артилерійський вогонь за розрахунками російських мінометів", ‒ зазначили вони.

Спецпризначенці ЦСО "А" СБУ показали, як останні кілька днів знищували російську техніку і коригували вогонь артилерії по мінометних розрахунках російських окупантів.

Крім того, в СБУ окремо відзначили, що на минулому тижні спільними зусиллями ЦСО "А" СБУ і ВСУ були "отминусованы" два російських винищувачі СУ-25.

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Нагадаємо, раніше війні в Україні був ліквідовано окупант Григорій Романов. 23-річний загарбник був упевнений, що"творить історію".

Крім того, Збройні Сили України ліквідували окупанта з Уфи Азата Шакірова. У країні-агресорі РФ він був відомий як DJ Mongol. У Росії стверджують, що 34-річний Шакіров вирішив піти на війну добровільно. Загарбник дослужував останній місяць контракту в одній з військових частин спеціального призначення.

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Автор: Єгор Бунін
СБУ новини України війна Росії та України
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