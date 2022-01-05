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Експерти спрогнозували ситуацію з COVID-19 в Україні в 2022 році

5 січня 2022, 12:40

Є три сценарії розвитку пандемії в країні.

коронавірус
Пандемія у 2022 році не закінчиться / Фото Reuters

Аналітики стверджують, що поточний рік не стане закінченням пандемії коронавірусу в країні, а епідеміологічна ситуація залежатиме від кількості вакцинованих українців та подальших мутацій вірусу.

Керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко вважає, що Україні вже слід починати готуватися до нової хвилі коронавірусу. Свій прогноз він пояснює стрімким поширенням штаму Омікрон, пише РБК-Україна.

Також, за його словами, черговий спалах інфікування в Україні може початися вже в середині поточного місяця. Тому в першому кварталі 2022 року не варто очікувати переходу країни в "зелену" зону.

"В Україні ми, швидше за все, побачимо ще більшу хвилю за кількістю випадків. Чому? Тому що ми бачимо безпрецедентні сплески в Європі. Але тому як в Україні рівень вакцинації вже набагато вище, ніж був на початку "дельта-хвилі", то ми очікуємо, що госпіталізації і смертність буде нижче, ніж це було восени", - заявив Ганіченко.

Аналітики Українського центру охорони здоров'я (UHC) під керівництвом Павла Ковтонюка склали три сценарії розвитку коронавірусу в Україні. Найбільш позитивний-це адаптація вірусу і його трансформації в сезонну хворобу за типом ГРВІ та грипу.

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Другий варіант-коронавірус залишиться в такій же формі, що і зараз, і населення буде повністю вакциновано.

А ось самий несприятливий сценарій-це поява більш небезпечних і летальних штамів COVID-19, проти яких вакцина буде неефективна.

Нагадаємо, в Україні Національна технічна група експертів підтримала застосування бустерної дози вакцини проти коронавірусу для людей старше 60 років. Тоді зазначалося, що це рішення буде вводитися в дію відповідним наказом МОЗ.

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