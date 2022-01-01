У ВООЗ назвали головну умову для подолання пандемії коронавірусу

"Якщо ми покінчимо з нерівністю, ми покінчимо з пандемією" / Reuters

Глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебреісус під час новорічного привітання зробив заяву з приводу завершення пандемії коронавірусної інфекції в світі.

Він згадав про несправедливу вакцинацію населення. Зокрема, за словами Гебреіусуса, проблема полягає в тому, що нерівномірний розподіл вакцин збільшує ризик мутації коронавірусу, пише ВВС.

Тому глава ВООЗ вважає, що зараз важливо відмовитися від вузького націоналізму і накопичення вакцини від COVID-19.

"Вузький націоналізм і накопичення вакцин в деяких країнах підірвали справедливість і створили ідеальні умови для появи варіанту "Омікрон", і чим довше триває несправедливість, тим вище ризик розвитку вірусу таким чином, який ми не можемо передбачити", - зазначив Гебреісус.

Також він додав ,що"якщо ми покінчимо з нерівністю, ми покінчимо з пандемією".

Нагадаємо, раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш зазначив, що нинішня пандемія коронавірусу COVID-19 не буде останньою для людства, і закликав готуватися до появі нових пандемій. Генсек ООН закликав приділити цьому питанню увагу і направити на це інвестиції, а також наголосив на необхідності забезпечення рівного доступу до вакцин.

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