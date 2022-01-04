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У Франції виявили новий штам коронавірусу: що про нього відомо

4 січня 2022, 06:36
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Новий варіант COVID-19 вважається камерунським за походженням. Учені поки не можуть сказати, наскільки небезпечний цей штам коронавірусу.

коронавірус
У Франції знайшли новий штам коронавірус / Фото Reuters

У Франції виявили новий штам коронавірусу. Новий варіант COVID-19 виявили на півдні країни, він поширився в цьому регіоні - заразилися вже 12 осіб.

Штам коронавірусу, попередньо ідентифікований як B.1.640. 2, вважається камерунським за походженням і досліджувався за підтримки французького уряду, передає MedRxiv.

Згідно з дослідженням, новий штам має 46 нових мутацій, а також 37 делецій. Вчені назвали цей штам коронавірусу IHU.

"Набір мутацій та філогенетичне положення геномів, отриманих тут, вказують на основі нашого попереднього визначення новий варіант, який ми назвали IHU", - йдеться в заяві вчених.

Перший випадок виявили у вакцинованого пацієнта, який повернувся з поїздки в Камерун в середині листопада 2021 року. Щеплення йому зробили за три дні до поїздки. За день до постановки діагнозу у нього розвинулися легкі респіраторні симптоми.

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Після схожі мутації виявили ще у восьми пацієнтів, серед яких були діти.

Учені кажуть, що цей випадок доводить непередбачуваність коронавірусу.

"Ці дані є ще одним прикладом непередбачуваності появи варіантів SARS-CoV-2 та їхнього проникнення в дану географічну зону з-за кордону", - йдеться в повідомленні.

Учені поки не можуть сказати, наскільки небезпечний новий штам коронавірусу. Дослідження будуть продовжені.

Як повідомляв Главред, в Міністерстві охорони здоров'я дали прогноз, коли Україні слід очікувати широкого поширення штаму Омікрон. Головний державний санлікар України Ігор Кузін повідомив, що вже в січні Омікрон може охопити всю країну.

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