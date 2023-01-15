Експерт розповів, кого і коли в першу чергу призвуть по мобілізації

Посилення мобілізації в Україні може статися при нестачі наявного ресурсу для зупинки російської агресії.

Експерт оцінив перспективи мобілізації в Україні / УНІАН

Посилення мобілізаційних заходів в Україні може відбутися в разі підготовки до відбиття ймовірного наступу російських військ, заявив військовий експерт Олег Жданов.

На сьогодні центри комплектування набирають людей, керуючись професійною приналежністю згідно заявок Генштабу, цитує його ТСН.

"Останній визначає, скільки потрібно механіків, скільки водіїв або навідників. Якщо такі люди є, то їх викликають. Якщо таких немає, то йде набір придатних для служби. Останні направляються на навчання і опановують військовими спеціальностями", - пояснив він.

У свою чергу, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко каже, що посилення мобілізації в Україні може статися при нестачі наявного ресурсу для зупинки російської агресії.

"У той же час ресурсу росіян зараз не вистачає для ведення масштабних наступальних дій. Їм потрібно накопичити ресурс кількістю 100-200 тис. наприклад, для компенсації втрат їм потрібно в місяць 50 тис. особового складу. З цього ми можемо зробити висновок, що для наступу, крім цих 50 тис., росіянам потрібні ще близько 100 тис. для ударної групи", - додав він.

Раніше повідомлялося про те, що нову хвилю мобілізації в Україні можуть запустити у разі виникнення відповідної ситуації на фронті, заявив начальник управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Горбач.

"Зрозуміло, що оскільки Росія оголосила мобілізацію, кількість їх живої сили на фронті буде збільшуватися. Відповідно, наші графіки призову будуть також змінюватися, але наскільки-заздалегідь не можна сказати. Всі наші плани і завдання вже складаються з урахуванням мобілізації в Росії", - пояснив він Liga.net.

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