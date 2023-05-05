Експерт розповів, як ЗСУ можуть боротися з російською артилерією

Є три, каже експерт Олександр Мусієнко, більш-менш надійних способи боротьби з артилерією російської окупаційної армії.

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ВСУ та Олександр Мусієнко / колаж Главред, фото УНІАН

В української армії є як мінімум три відносно надійних способи боротьби з артилерією російської окупаційної армії. Про це в інтерв'ю Главреду сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"По-перше, контрбатарейною боротьбою, тобто ударами нашими засобами артилерії, враховуючи перевагу в дальності на кілька кілометрів. По-друге, дронами-камікадзе, тобто атакувати безпілотниками, які можуть точково її знищувати. По-третє, авіацією, яка час від часу завдає ударів по скупченню сил противника. Тобто ми повинні робити все тими можливостями, які у нас є, тими бомбардувальниками Су-24 або штурмовиками Су-25. І ще одне - проведення диверсій в тилу ворога. Плюс знищення складів зі снарядами і боєприпасами, тому що без своєчасного підвезення БК будь-яка артилерія самі по собі втрачають значення на лінії фронту", - вважає фахівець.

Хто такий Олександр Мусієнко Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua. відео дня

Дивіться на відео інтерв'ю Главреда з Олександром Мусієнком:

Контрнаступ ВСУ

Керівник Пентагону Ллойд Остін вважає, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головнокомандувач ЗСУ та його штаб буде приймати рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України може розпочатися влітку.

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що після витоку секретної військової інформації з Пентагону в Генштабі можуть робити вигляд, що продовжують підготовку контрнаступу за тим планом, який був оприлюднений, а насправді будуть реалізувати інший план.

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