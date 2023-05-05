УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Експерт розповів, як ЗСУ можуть боротися з російською артилерією

Дмитро Відоменко
5 травня 2023, 03:00
16
Є три, каже експерт Олександр Мусієнко, більш-менш надійних способи боротьби з артилерією російської окупаційної армії.
ВСУ, Мусієнко
ВСУ та Олександр Мусієнко / колаж Главред, фото УНІАН

В української армії є як мінімум три відносно надійних способи боротьби з артилерією російської окупаційної армії. Про це в інтерв'ю Главреду сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"По-перше, контрбатарейною боротьбою, тобто ударами нашими засобами артилерії, враховуючи перевагу в дальності на кілька кілометрів. По-друге, дронами-камікадзе, тобто атакувати безпілотниками, які можуть точково її знищувати. По-третє, авіацією, яка час від часу завдає ударів по скупченню сил противника. Тобто ми повинні робити все тими можливостями, які у нас є, тими бомбардувальниками Су-24 або штурмовиками Су-25. І ще одне - проведення диверсій в тилу ворога. Плюс знищення складів зі снарядами і боєприпасами, тому що без своєчасного підвезення БК будь-яка артилерія самі по собі втрачають значення на лінії фронту", - вважає фахівець.

Хто такий Олександр Мусієнко

Олександр Мусієнко - блогер і експерт. Є головою недержавної організації "Центр військово-правових досліджень". Виступає в якості експерта в ефірах телеканалів, пише My.ua.

відео дня

Дивіться на відео інтерв'ю Главреда з Олександром Мусієнком:

Контрнаступ ВСУ

Керівник Пентагону Ллойд Остін вважає, що в України є всі можливості, щоб досягти успіху в контрнаступі. За його словами, союзники навчили велику кількість українських військових і продовжують надавати технічну допомогу Києву.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що головнокомандувач ЗСУ та його штаб буде приймати рішення про контрнаступ "в останній момент".

"Якщо хтось думає, що у нас тільки один варіант, то це не так. Навіть три варіанти - це мало", - сказав Данілов.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що контрнаступ Збройних сил України може розпочатися влітку.

Ексзаступник начальника Генерального штабу Збройних сил України, генерал-лейтенант Ігор Романенко вважає, що після витоку секретної військової інформації з Пентагону в Генштабі можуть робити вигляд, що продовжують підготовку контрнаступу за тим планом, який був оприлюднений, а насправді будуть реалізувати інший план.

Вас можуть зацікавити такі новини:

Олександр Мусієнко
Реклама

Головне за день

Втратив керування: у центрі Києва збили Bayraktar

Втратив керування: у центрі Києва збили Bayraktar

23:07 Україна
Вибухи в Києві: безпілотник збили прямо над Майданом Незалежності - почалася пожежа

Вибухи в Києві: безпілотник збили прямо над Майданом Незалежності - почалася пожежа

21:11 Україна
"Ми були за крок від ядерного удару": Путін двічі мало не віддав наказ про удар по Україні - експерт

"Ми були за крок від ядерного удару": Путін двічі мало не віддав наказ про удар по Україні - експерт

20:25 Україна
Всі головні новини

Останні новини

04:00

"Буде багато жертв": РФ готує жорсткі теракти - таролог

03:20

Найвдаліший рецепт: млинці ніколи не прилипнуть до сковороди - додаємо 2 краплі секретної рідиниВідео

03:00

Експерт розповів, як ЗСУ можуть боротися з російською артилерієюВідео

02:33

Несамовита головоломка: лише люди з вражаючим IQ можуть знайти інопланетянина на весільному фото

02:02

"Так, її заклинило!": Волочкову підняли на сміх за фото на Мальдівах

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

01:32

"У росіян зараз великий депресняк": Світан пояснив, навіщо РФ може вдарити по БанковійВідео

01:05

Контурний боб - приголомшлива стрижка 2023, що може стати родзинкою кожної жінки влітку

00:51

Чому 5 травня нещасний день: прикмети і що не можна робитиВідео

00:30

Мусієнко розповів, наскільки перевага РФ у повітрі є критичною для УкраїниВідео

Реклама
00:16

Що потрібно зробити 6 травня, щоб кішка щастя в будинок принесли: прикмети і що не можна робитиВідео

04 травня, четвер
23:51

Астрологи розкрили таємницю: названо 5 знаків зодіаку, які завжди говорять правду в обличчяВідео

23:33

У Повітряних силах ЗСУ розповіли, від чого у російських пілотів трясуться колінкиВідео

23:20

"Люблю": Оля Полякова публічно звернулася до українського герояВідео

23:17

Жінка годувала своїм грудним молоком рідну внучку: як так вийшло

23:07

Втратив керування: у центрі Києва збили BayraktarВідео

22:26

Частково втратив зір: такого президента Володимира Зеленського в окулярах ще не бачилиВідео

22:23

Все в диму і вогні, люди з іконами моляться прямо на вулиці: в РФ сильна пожежа охопила ціле село

22:06

"Готують великий розгром": астролог назвала 4 міста України, яким загрожує велика небезпекаВідео

21:11

Вибухи в Києві: безпілотник збили прямо над Майданом Незалежності - почалася пожежаВідео

21:04

"Залишу посаду міністра і поїду жити в село": Кулеба розповів про плани після перемоги УкраїниВідео

Реклама
20:49

У Туреччині на саміті сталася потужна бійка між депутатами України та делегацією з РосіїВідео

20:25

"Ми були за крок від ядерного удару": Путін двічі мало не віддав наказ про удар по Україні - експерт

19:57

РФ приписала Америці атаку на Кремль: у розвідці США впевнені, що Путін не застосує ядерну зброюВідео

19:55

Вся сяє: Олена Зеленська в шикарному вбранні приїхала на коронацію Чарльза IIIВідео

19:41

Україна могла вдарити по Кремлю, але це зробили інші: Світан - про сценарії атакиВідео

19:27

Сергій Стерненко. Удар по Кремлю перелякав росіян, Україна візьме БєлгородВідеоблоги

19:20

Основна версія удару по КремлюПогляд

19:04

"Очікуємо дещо": Зеленський заявив про готовність до контрнаступу ЗСУВідео

18:40

Картинка-головоломка "підірве" ваш мозок: потрібно за 10 секунд знайти астронома

18:29

В Україні можуть зникнути паспорти-книжечки: Рада розгляне питання

18:29

Розлученого Жадана застукали з популярною співачкою, що гуляють "за ручку"

18:00

Ніякої ядерки не будеПогляд

17:59

Пережив батька на три місяці: у свій день народження на війні загинув молодий спортсмен

17:36

Вдарять сильні заморозки: синоптики попередили про жорстоку погоду в травніВідео

17:12

Кондиціонер в інтер’єрі: естетичні варіанти розташування новости компании

17:09

Як в Україні оформити розстрочку погашення комунальних боргів: детальна інструкція

17:09

Мера Одеси Труханова заарештували: його підозрюють у розтраті 92 мільйонів гривень

17:05

На війні вбили українського режисера і сценариста

16:54

"Ворог може переступити червону межу": Гуменюк попередила про високу загрозу ударів по УкраїніВідео

16:45

Росіян, які незаконно заїхали в Крим, планують виганяти індивідуальноВідео

Реклама
16:30

До чого тут Христина Соловій: Сергій Жадан розлучається

16:23

Окупанти готуються відходити з Херсонської та Запорізької областей - Світан

16:22

"Радикальні групки, що розмахують чимось ядерним": Зеленський розніс РФ за погрози його ліквідаціїВідео

16:00

На війні з окупантами Росії загинув воїн ЗСУ, весільне фото якого публікував The Times

15:46

Перед посадкою помідорів в лунки кидають пісок і яєчні шкаралупи: що це дає

15:33

Центр допомоги ВПО, заснований командою фінансиста Андрія Волкова, за рік прийняв 700 осіб та став одним з кращих у Запоріжжі актуально

15:16

Петросян потрапив до реанімації: у нього не припинялася кровотеча

15:15

"Росії треба показати місце": у Польщі заявили, що Україна повинна здобути потужну перемогуВідео

14:50

Каменських і Потап пристрасно зізналися один одному в любовіВідео

14:49

ЗСУ отримали дрони, рації й інше високотехнологічне обладнання за сприяння Favbet Foundation

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Олексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новини
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЗакускиСалати
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Життя
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти