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ЗСУ взяли під контроль всю логістику військ РФ на півдні: окупанти не можуть перейти в наступ

25 серпня 2022, 22:26

Армія України продовжує вишукувати і знищувати боєзапаси ворога, сказала Наталія Гуменюк.

ЗСУ війська РФ
Сили оборони України регулярно повертають окупантів на зайняті позиції - ОК Південь / Колаж УНІАН

Сили оборони України на південному фронті продовжують стримувати окупаційні війська Росії і не дозволяють загарбникам просуватися. Логістика, якою користуються російські військові підрозділи, контролюється вогнем ЗСУ. Окупанти тиснуть, але українські військові утримують їх на зайнятих позиціях. Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона розповіла про те, що українські війська контролюють логістику і знищують ворожі боєзапаси. Незважаючи на тиск окупантів, їх вдається утримати на зайнятих позиціях.

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"Південний фронт живе бурхливим життям. Ми продовжуємо тримати міцний вогневий контроль над транспортними артеріями, ми продовжуємо вишукувати і знищувати боєзапаси ворога. Силам оборони півдня вдається, незважаючи на стрілецькі бої і вогневе ураження, тримати ворога на його закріплених позиціях... Лінія фронту досить рухлива. Ворог використовує авіацію і артилерію. ЗСУ не дозволяють ворогові просуватися сушею, регулярно повертаючи ворога на свої позиції", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Ситуація на півдні України

У Чорнобаївці та Новій Каховці Херсонської області, які перебувають під окупацією військ РФ, 22 серпня прогриміли вибухи. У соцмережах поширили фотознімки з локацією "прильоту" по Антонівському мосту.

Пізніше в ЗСУ підтвердили інформацію про удар по Антонівському мосту. Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк сказала, що українські війська тримають естакаду під своїм вогневим контролем і нагадують Росії "про свою дистанційну присутність".

Рано вранці 25 серпня ЗМІ повідомили про вибухи в районі Антонівського мосту у захопленому Херсоні. Сталася пожежа. Спікер Одеської овва Сергій Братчук натякнув, що по мосту знову вдарили українські сили.

За декілька годин в ЗСУ підтвердили, що били по Антонівському мосту через Дніпро. Російські окупанти відтепер не наважуються пересуватися шляхопроводом або його ремонтувати.

Також армія України знищила командні пункти і військову техніку ворога.

Дивіться відео ТСН - наскільки безпечно виїжджати із захопленого Херсона

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