Путіна підставили свої ж через гроші: історик пояснив, чому провалився бліцкриг РФ в Україні

Путін повірив у свою ж пропаганду / Фото Reuters

Президент Росії Володимир Путін повірив у те, що йому говорило його оточення, мовляв, українці не чинитимуть опір російському вторгненню. Це і стало причиною провалу бліцкригу.

Таку думку під час чату на Главреді озвучив нардеп, історик, ексдиректор Українського інституту національної пам'яті, боєць ТРО Володимир В'ятрович.

Відповідаючи на запитання, за що диктатора так жорстко підставили свої ж, що розповідали казку про українців, які очікують "російських визволителів", В'ятрович відповів так:

"За що підставили – за гроші, звичайно. Вони ж брали під це величезні суми, розповідаючи Путіну, що ці гроші вибудовують велику мережу впливу на українське суспільство, що їхня агентура, яка так дорого коштує Росії, контролює настрої українців, а значить, коли почнеться наступ, ця агентура зробить так, що російську армію в Україні привітають з квітами".

За словами історика, Путін повірив у свою ж пропаганду, що росіяни і українці – "один народ", що українці чекають на "звільнення" і "денацифікацію". Це і послужило причиною краху бліцкригу.

"Він (Путін, - ред.) явно розраховував щонайменше на пасивність з боку українців і на те, що вони не чинитимуть опір російській армії, якщо не вітатимуть. Але не було не те що вітання з боку українців, але навіть пасивності. Був завзятий опір по всій Україні - не лише бійців Збройних сил України та територіальної оборони, а й цивільного населення. Це і стало причиною краху бліцкригу", - сказав В'ятрович.

Історик додав, що після того як план провалився, він перегруповує свої сили для того, щоб інакше спробувати переломити ситуацію в Україні.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що війна в Україні переходить у рутинну фазу. Це складний період, який триватиме не менше двох місяців. За його словами, в цей період будуть якісь дрібні сенсації або зовсім нічого не станеться. Сторони будуть "перемелювати" одна одну.

Як повідомляв Главред, західні чиновники вважають, що президент Росії Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні вже 9 травня. Це дозволить йому повноцінно мобілізувати російські резервні сили для спроби завоювати східну і південну частини України.

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