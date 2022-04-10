Агресори зволікають з наступом і не хочуть повторювати "дурний" бліцкриг - луганський губернатор

Керівник лову Сергій Гайдай / Facebook С. Гайдай

Командування військ країни-агресора пригальмувало з масштабним наступом на Донбасі, оскільки вкрай боїться повторення невдалого бліцкригу під Києвом. Про це заявив в інтерв'ю Українській правді керівник Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ми чекаємо настання десь три-чотири дні. Вони поки гальмують, тому що не хочуть повторення свого дурного бліцкригу, який триває вже так багато днів", – сказав він.

За словами Гайдая, армія РФ накопичує сили так, щоб" стовідсотково зробити прорив", і відправиться в наступ через кілька діб.

"Мали ще вчора-позавчора. Не вийшло. Більше того, наші їх десь піддавають, десь не підпускають",-додав керував керівник Луганської ОВА.

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Нагадаємо, раніше на Луганщині бійці ЗСУ з 24 ОМБр імені короля Данила збили російський безпілотник "Орлан-10". Про це повідомляється на офіційному каналі Українського Міноборони в месенджері Telegram.

Як розповіли в українському оборонному відомстві, даний російський безпілотник був зібраний з різних апаратів і фактично тримався на скотчі. При цьому "Орлан-10" вважається надсучасним засобом розвідки.

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