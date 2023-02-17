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Експерт озвучив сценарії завершення війни в Україні, один з них вже не спрацює

17 лютого 2023, 13:49
Росіянам на західному фронті вдалося те, чого не вдалося на східному - тепер війна розтягнеться в часі.
ВСУ, війна, українські військові
Експерт спрогнозував, коли закінчиться війна в Україні / 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Війна Росії проти України могла б закінчитися навесні 2023 року або хоча б до цього моменту могла бути близькою до завершення. Але цей сценарій не спрацював. Тепер країна-агресорка РФ розраховує на затягування конфлікту, сподіваючись на втому Заходу від війни в Україні.

Таку думку в інтерв'ю Главреду озвучив політичний і військовий експерт, колишній командир взводу батальйону "Айдар", директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

"Прогнозів про те, що навесні ми заходимо в Крим, було чимало. Насправді це не були нереалістичні сценарії, але вони базувалися на тому, що нам набагато швидше нададуть важке озброєння. На жаль, росіянам на західному фронті вдалося те, чого не вдалося на східному. Тому що вони змогли настільки сильно розкрутити в західному суспільстві тезу про ескалацію конфлікту, і тим самим на місяці відтягнути поставки нам важкого озброєння", - вважає експерт.

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За словами Дикого, "якби січневий Рамштайн стався в червні, зараз війна була б у зовсім іншій фазі". Експерт пояснив, що принциповим було встигнути розбити контингент РФ до того, як спрацює механізм великої мобілізації, але ця можливість вже втрачена – західні союзники своєю "неескалацією" дали росіянам час на мобілізацію.

"Тому тепер ми живемо в новій реальності, в якій перспектива завершення війни впродовж цього року ще залишається, але в значній мірі залежить від темпів поставок озброєння. Якщо буде прорив у постачанні (не той, що вже стався, тому що нам потрібно в два, три, а то й чотири рази більше того, що вже анонсовано), то є шанс завершити війну в цьому році", - вважає експерт.

За його словами, швидкі поставки озброєння - це критично важливий момент для України, і в РФ це розуміють.

"Тому тепер вони (росіяни, - ред.) абсолютно свідомо будуть робити ставку на затягування конфлікту. Вони розуміють, що швидка перемога їм вже не світить, і бачать свій шанс на перемогу в затяжній війні на виснаження ресурсу. Тому тепер РФ опрацьовує сценарій війни терміном у два-три роки. Тому що тоді час дійсно почне працювати на них і завдяки перезапуску оборонпрому, і завдяки такому явищу, як втома Заходу від війни в Україні", - сказав Дикий.

Найгірший сценарій, на його думку - це дотягнути війну до виборів у США, коли з'являється шанс на переобрання Дональда Трампа.

"Але Трамп якщо і прийде, то лише в кінці 2024 року, а що буде з американським оборонним бюджетом на 2024 рік ми не знаємо, у нас є гарантії лише на 2023 рік. Тому наскільки ми зацікавлені швидше здобути перемогу, рівно настільки росіяни зацікавлені в затягуванні війни. А далі побачимо, у кого краще вийде", - резюмував він.

Хто такий Євген Дикий

Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Коли закінчиться війна в Україні - прогнози

Президент України Володимир Зеленський очікує, що у 2023 році війна в Україні закінчиться та настане мирний час.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявляв, що війна в Україні закінчиться тоді, коли наша країна поверне собі кордони, які були станом на 1991 рік. Це може статися вже в 2023 році.

Видання Forbes описало три сценарії завершення війни. Це багаторічний затяжний конфлікт, динамічна розв'язка або завершення війни до кінця року.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що країна-агресорка Росія може виграти війну проти України, якщо Захід терміново не поставить зброю Києву.

Інші новини:

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