"Путін досі впевнений, що РФ має шанс перемогти": у Держдепі США сказали, що може зупинити диктатора

Диктатор РФ хоче продовжувати бойові дії. Але основне питання – чи витримають росіяни наслідки війни проти України, які їх торкаються усе більше, каже Нуланд.

У Держдепі США сказали, що може зупинити диктатора РФ/ УНІАН, скрін

Російський диктатор Володимир Путін ще має достатньо самовпевненості, щоб досі сподіватися на перемогу РФ у війні проти України. Тому він продовжуватиме воювати далі.

Проте головне питання на цей час – чи витримають росіяни такі втрати, обмеження, смерть і руйнування, які дедалі більше торкаються їх внаслідок війни. Про це сказала заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє ТСН.ua.

У відповідь на запитання журналістів про те, чого, на її думку, варто очікувати українцям у 2023 році від дій країни-агресорки Росії, Нуланд відповіла, що не хоче і не буде "лізти у голову Путіна". Проте, за її словами, глава Кремля дуже самовпевнений і досі вірить у можливість перемоги окупантів у війні.

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"Я думаю, ми побачили, що він достатньо самовпевнений, щоб вірити, що може перемогти Україну, що Україна є російською, і що він буде продовжувати", – сказала заступниця держсекретаря США.

При цьому вона наголосила, що цікавішим є запитання, чи витримають росіяни, які теж відчувають наслідки війни на собі.

"Я думаю, що більш цікаве запитання полягає в тому, чи витримає російський народ, враховуючи, скільки своїх синів він втрачає – понад 200 тисяч росіян, убитих або поранених протягом року. У деяких категоріях вони втратили більше половини своєї військової техніки в цій війні, а понад мільйон найяскравіших і найкращих росіян залишили країну", – зазначає Нуланд.

Вона наголосила, що ця війна не дає пересічному росіянину нічого, крім смерті, руйнування, втрати майбутнього, втрати технологічного та економічного потенціалу тощо.

"Тому цікавіше, чи витримає це російський народ і чи зможе російська армія взагалі дати відсіч, коли ми бачимо, як це відбувається в Бахмуті", – сказала вона.

Підтримка України з боку США під час війни

Раніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно. За словами президента Америки, вторгнення Путіна в Україну – це тест, під час якого Америці варто було відповісти на важливі для себе питання.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що США не визнають Крим територією Росії і вважають її українською, у зв'язку з цим вони підтримують нанесення Україною ударів по російських військових об'єктах на півострові.

Також Нуланд зазначає, що США не виключають передачу Україні зброї не лише для перемоги, але і для стримування РФ. Вона наголосила, що У США думають не лише про те, яка зброя необхідна ЗСУ для перемоги на полі бою над країною-агресоркою Росією, а й про українську армію майбутнього, тобто про те, що знадобиться для стримування РФ після завершення війни.

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