Україна вже могла отримати першу систему ППО Patriot – Financial Times

Перша система ППО Patriot в Україні поки ще не введена в експлуатацію, пишуть журналісти.

Україна могла отримати першу систему ППО Patriot / Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Україна, ймовірно, вже отримала одну з двох систем ППО Patriot, обіцяних США і Німеччиною, про що раніше повідомляли офіційні кола Польщі, проте пізніше не підтвердили цю інформацію.

Інформацію про перекидання в Україну першої системи американської ППО Patriot розповсюдило авторитетне видання Financial Times з посиланням на свої джерела.

Втім, в матеріалі уточнюється, що поки перша система ППО Patriot в Україні не введена в експлуатацію і тому не застосовувалася проти ракет "Кинджал" під час ракетного удару РФ 9 березня.

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ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Як відомо, 9 березня російські окупанти протягом доби здійснили пуск десяток ракет різного базування, 34 з яких були знищені і ще 8 не досягли своїх цілей.

Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, зокрема, використав 8 безпілотних літальних апаратів типу "Шахед-136", половина яких була збита.

Поставки комплексів Patriot в Україну

Відправлення Patriot планувалося в рамках пакету військової допомоги від США, оголошеного 21 грудня 2022 року. У січні за підсумками переговорів з президентом США Джо Байденом канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив, що Берлін також направить в Україну системи Patriot.

16 січня українські військові прибули до США для навчання застосуванню комплексів, того ж дня аналогічні навчання розпочалися у ФРН. Прем'єр Нідерландів Марк Рютте також говорив про намір передати Україні комплекси Patriot.

7 березня Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив - в Україну вже доставлені перші комплекси ППО Patriot.

Але пізніше Міноборони Польщі у відповідь на інформаційний запит журналістів спростувало цю інформацію.

Там повідомили, що Блащак вказав, що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу Patriot Україні, а твердження про отримання ППО може бути пов'язане з помилкою під час перекладу його заяви.

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