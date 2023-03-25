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Зеленський та Сі Цзіньпін повинні піти на переговори: ЄС на цьому наполягає - Financial Times

25 березня 2023, 20:54
Євросоюз хоче, щоб Китай взаємодіяв у питанні врегулювання війни не лише з РФ, а й з Україною.

Зеленський та Сі Цзіньпін повинні піти на переговори: ЄС на цьому наполягає - Financial Times
Між Зеленським і Сі Цзіньпіном повинні відбутися переговори / Колаж фото Офіс президента, сайт Кремля

ЄС хоче, щоб президент України Володимир Зеленський провів переговори з Сі Цзіньпіном. Європейські дипломати наполягають на цьому. Про це повідомляє Financial Times.

Євросоюз хоче, щоб Китай взаємодіяв у питанні врегулювання війни не лише з РФ, а й з Україною.

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"Ми вважаємо позитивним те, що Китай принаймні бере участь... Але я думаю, що ми наполягаємо, і ми багато наполягали на тому, щоб вони робили це в обох напрямках, з Росією, але також і з Україною", – цитує FT чиновника.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви 20 березня

У понеділок, 20 березня, глава КНР Сі Цзіньпін прибув з візитом до Москви і зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідер Китаю прибув до РФ, незважаючи на міжнародний ордер на арешт Путіна, який був виданий Міжнародним кримінальним судом у Гаазі.

Як повідомили китайські ЗМІ, під час переговорів сторони обговорили питання, пов'язані з агресивною війною, яку РФ розв'язала проти України. Лідер Китаю Сі Цзіньпін наголосив, що "голоси за мир і розум в українському питанні наростають", більшість країн виступає за деескалацію напруженості.

Після цього аналітики ISW зазначали, що Путіну не вдалося домогтися бажаного партнерства із Сі Цзіньпіном. 21 березня лідери двох країн підписали спільну заяву "про поглиблення всебічного партнерства і стратегічного співробітництва". У документі йдеться про різні двосторонні наміри і підтверджується прихильність країн до державного суверенітету і територіальної цілісності один одного. Але зобов'язання, взяті на себе сторонами, помітно однобокі, що вказує на те, що лідер КНР погоджується на більш стриманий варіант відносин Китаю та РФ, ніж, ймовірно, бажає Путін.

Інші новини:

війна в Україні Володимир Зеленський Сі Цзіньпін вторгнення Росії
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